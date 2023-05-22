Происшествия 22 мая 2023, 15:33 Песков назвал цель работы ДРГ в Белгородской области Песков: цель диверсии в Белгородской области — минимизировать эффект от потери Артемовска РИА «Новости»

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Украинская сторона использует диверсию в Белгородской области, чтобы минимизировать политический эффект от потери Артемовска. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от Бахмутского (Бахмут — украинское название Артемовска — прим. ред.) направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска», — пояснил представитель Кремля.

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Песков добавил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область. Главу государства проинформировали о случившемся Минобороны, ФСБ и погранслужба.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил в своем Telegram-канале о проникновении группы украинских диверсантов на территорию Грайвороновского округа. По данным источника Shot, к бою с участниками ДРГ подключили артиллерию и авиацию.