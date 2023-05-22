Важное 22 мая 2023, 16:41 Офис Зеленского открестился от атаки ДРГ в Белгородской области Подоляк: Украина не имеет непосредственного отношения к атаке ДРГ в Белгородской области РИА «Новости»

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России. В понедельник, 22 мая, в регион проникла диверсионно-разведывательная группа.

«Мы изучаем ситуацию и с интересом наблюдаем за событиями», — сказал Подоляк.

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По его словам, в состав ДРГ, которая предприняла атаку, входят граждане России.

«Как известно, танки продаются в любом российском военноторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России», — добавил он.

Ранее о проникновении на территорию Грайворонского округа ДРГ сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона подчеркнул, что Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

О попытке прорыва ДРГ доложили президенту России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска», — сказал представитель Кремля.