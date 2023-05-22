Происшествия 22 мая 2023, 16:50 Замглавы администрации Грайворона пострадал при проникновении ДРГ Baza: замглавы администрации Грайворона ранило во время обстрела здания РИА «Новости»

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Заместитель главы администрации города Грайворона Белгородской области получил ранение при проникновении диверсионно-разведывательной группы. Об этом написал Telegram-канал Baza.

По его данным, замглавы пострадал при обстреле здания администрации. Имя заместителя авторы сообщения не указали. При обстреле также ранило двух сотрудников МЧС, сообщил Telegram-канал.

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О проникновении ДРГ на территорию Белгородской области написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор сообщил, что Вооруженные силы России вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ делают все необходимое для устранения противника.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна не имеет отношения к атаке диверсионно-разведывательной группы в Грайворонском районе. Он отметил, что в Киеве изучают ситуацию и следят за событиями в приграничном российском регионе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал цель работы ДРГ в Белгородской области. Украина пытается таким образом минимизировать политический эффект от потери Артемовска, пояснил представитель Кремля.