Происшествия 22 мая 2023, 16:21 ГУР Украины назвало цель проникновения ДРГ в Белгородскую область ГУР Украины назвало целью проникновения ДРГ в Белгородскую область создание инфошума РИА «Новости»

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В Белгородскую область зашли участники «Русского добровольческого корпуса»* и Легиона «Свобода России»**. Об этом сообщил Telegram-канале украинского издания «Страна» со ссылкой на спикера Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова.

«Легион „Свобода России“** и „РДК“* проводят операцию на территории Белгородской области для строительства „линии безопасности для защиты граждан Украины“», — заявил он.

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По данным украинского издания, главная цель проникновения на российскую территорию — создание инфошума.

Как сообщил Telegram-канал Baza, сейчас на помощь российским пограничникам направили вертолеты и бронетехнику.

Днем 22 мая власти Белгородской области подтвердили проникновение диверсионно-разведывательной группы в регион. Telegram-канал Shot сообщил, что на границе артиллерия и авиация ведут бой с украинской ДРГ.

* Легион «Свобода России» — запрещенная в России террористическая организация.

** Организатор «Русского добровольческого корпуса» внесен в список террористов и экстремистов.