Важное 22 мая 2023, 18:11 Режим контртеррористической операции ввели в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков ввел в регионе режим КТО РИА «Новости»

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Специальные меры и ограничения ввели в Белгородской области на время действия режима контртеррористической операции (КТО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что мера необходима для обеспечения безопасности жителей. Режим КТО действует в регионе с понедельника 22 мая.

«С сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества», — написал Гладков.

Решение о введении в Белгородской области режима КТО губернатор принял попытки прорыва через границу группы украинских диверсантов, а также массированного обстрела Грайворонского района со стороны ВСУ.

По словам Гладкова, поиском боевиков занялись российские военные, Росгвардия и погранслужба ФСБ. Округ с самого утра находится под массированным обстрелом боевиков.

Официально известно о шести пострадавших. Мужчина и женщина получили минно-взрывные ранения при обстреле села Глотово. Врачи отправили пострадавшую в реанимацию, состояние мужчины оценили, как средней тяжести.

Еще двое мужчин и одна женщина получили ранения при обстреле окружного центра. По словам губернатора, все они находятся в состоянии средней тяжести и получили всю медицинскую помощь в больнице. Одну из пострадавших ранило в руку. Помощь ей оказали на месте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти, посылая диверсантов через границу, пытаются снизить политический эффект от потери Артемовска. Представитель Кремля добавил, что президент России в курсе ситуации в Брянской области.