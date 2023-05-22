Общество 22 мая 2023, 19:23 Последние звонки в школах Белгородской области пройдут дистанционно Глава Белгородской области Гладков: последние звонки в школах региона пройдут дистанционно РИА «Новости»

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Последние звонки, которые намечены в школах Белгородской области на 23 мая, пройдут дистанционно. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира в своем Telegram-канале.

«Конечно, завтра последние звонки пройдут только в дистанционном формате. Я надеюсь, что все родители и дети понимают, что сделать по-другому на сегодняшний день невозможно», — сказал глава Белгородской области.

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Он обещал в оперативном режиме передавать всю информацию о ситуации в регионе. Гладков выразил надежду на то, что в ближайшее время российские бойцы завершат поставленные задачи и зачистят область от врага.

Большинство жителей приграничных сел и райцентра, куда попала украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), покинули территорию. Губернатор уточнил, что для местных жителей уже подготовили пункты временного размещения. Людям предоставят ночлег, питание и безопасность, добавил он.

В регионе ввели режим контртеррористической операции, в рамках которого действуют особые меры и ограничения. Такое решение приняли после того, как на территорию Белгородской области проникла украинская ДРГ, а также после обстрела Грайвороновского района со стороны ВСУ.