Происшествия 22 мая 2023, 18:13 Несколько единиц техники украинской ДРГ уничтожили в Белгородской области RT: в Белгородской области уничтожили несколько единиц техники ДРГ противника РИА «Новости»

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В Грайворонском округе Белгородской области уничтожили несколько единиц техники ДРГ противника, сообщил источник источник RT. По его информации, сейчас силовики продолжают зачистку местности.

Собедник RT добавил, что часть диверсантов, попавших на территорию села Глотово, сбежала. По данным источника канала, провокацию организовало ГУР Минобороны Украины.

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Данные о проникновении ДРГ ранее публиковал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что российские военные, Росгвардия и ФСБ принимают все необходимые меры по ликвидации противника.

Источник RT заявлял, что диверсанты захватили Дом культуры в селе Гора-Подол. Их окружили. Официально эту информацию не подтверждали.

О попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородской области доложили президенту России Владимиру Путину.