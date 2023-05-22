Происшествия 22 мая 2023, 16:57 Три жителя Грайворона пострадали при обстреле со стороны ВСУ Гладков: еще три жителя Грайворона получили осколочные ранения при обстреле РИА «Новости»

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Двое мужчин и женщина получили осколочные ранения в результате обстрела Грайворона в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — подчеркнул он.

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По словам Гладкова, снаряды повредили три частных жилых дома, из-за чего они загорелись. Получило повреждение и здание администрации.

В селе Замостье, по информации главы региона, снаряд попал в детский сад. В результате в здании возник пожар.

«Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте», — добавил Гладков.

Ранее Гладков сообщил о пострадавших мужчине и женщине в селе Глотово Грайворонского округа. Их доставили в районную больницу.

Также в понедельник, 22 мая, на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Гладков подчеркнул, что все необходимые меры для ликвидации противника принимают ВС России, Росгвардия, погранслужба и ФСБ. О случившемся доложили президенту России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.