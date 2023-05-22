Происшествия 22 мая 2023, 19:18 Большинство жителей белгородских сел, куда вошла ДРГ, покинули территорию Гладков: большинство жителей населенных пунктов, куда вошла ДРГ, покинули территорию РИА «Новости»

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Большинство жителей приграничных сел и районного центра, куда проникли украинские диверсанты, покинули территорию. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе трансляции в своем Telegram-канале.

«Большая часть населения покинула территорию. У кого нет возможности, помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность — покидают на личном транспорте», — сказал губернатор.

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Он уточнил, что вся дополнительная информация есть у главы округа Геннадия Бондарева и его помощников, которые работают вместе с самообороной, сотрудниками МЧС и полицейскими.

«Порядок в домах будет обеспечен, как и сохранность вещей. Все, кто покинул сейчас территорию Грайвороновского округа, кому негде разместиться, обращайтесь к главам органов местного самоуправления», — подчеркнул Гладков.

По его данным, для людей подготовили пункты временного размещения. Всем, кому это нужно, обеспечат безопасность, ночлег и питание.

Ранее он сообщил, что в регионе с 22 мая действует правовой режим контртеррористической операции. Он подразумевает спецмеры — от проверки документов до приостановки деятельности опасных производств и организаций, в которых используют взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.