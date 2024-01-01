Общество 01 января 2024, 11:09 Выплаты многодетным, повышение пенсий и налоговые изменения. Какие законы вступили в силу с 1 января Новые законы вступили в силу в России с 1 января 2024 года Коллаж: Global Look Press / Unsplash / Телеканал «360»

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C 1 января в России вступили в силу несколько новых законов. Принятые в 2023-м Госдумой инициативы — всего 694 — охватили все сферы жизни. Самые резонансные и важные нововведения, с которыми придется жить каждому россиянину, собрал «360».

1 Школьникам запретили мобильные телефоны и вернули труд На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который официально запрещает школьникам пользоваться смартфонами во время занятий. Мнения по поводу нового правила разделились: одни преподаватели считают, что закон вполне оправдан, ведь телефон на уроке — отвлекающий фактор, другие сочли нововведение вредным. Большая часть положений закона вступила в силу со дня его официального опубликования. Но в нем, по мнению экспертов, есть несколько неразрешенных моментов — например, о том, где хранить гаджеты. Sebastian Gollnow / Global Look Press В полной мере документ начнет действовать с 1 сентября 2024 года, но требовать убрать телефоны преподаватели в школах имеют право уже сейчас. Помимо этого ограничения, принятый закон содержит еще ряд изменений. Педагогам дополнительно гарантировали право на уважение их человеческого достоинства и защиту от оскорбления и насилия со стороны школьников, а ученикам младших и средних классов ввели обязательный урок труда.

2 Изменения в социальных выплатах семьям с детьми Пособие работающим родителям детей-инвалидов Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10 тысяч рублей будут получать родители и опекуны, работающие неполный день, в том числе удаленно. Путин подписал соответствующий указ в начале декабря. Ранее пособие выделяли только для неработающих родителей и опекунов. Родителям разрешили работать и получать пособия Госдума 19 декабря приняла закон о сохранении выплат по уходу за ребенком до полутора лет даже для тех родителей, которые вышли на работу раньше окончания декрета. Раньше, если ухаживающий за ребенком родитель возвращался к работе, пособие переставали платить. С 1 января 2024 года выплаты убирать не будут, даже если мать (или другой ухаживающий родственник) досрочно выходит на работу, пока ребенку не исполнится полтора года. Alexander Legky / Global Look Press

3 Индексация пенсий и рекордный МРОТ Повышение пенсий С начала года некоторые категории пенсионеров ждет новая индексация пенсий: страховую часть повысят на 7,5%. Но это изменение коснется лишь неработающих людей пожилого возраста, поскольку перерасчет выплат для работающих отменили. Помимо этого, с 1 января поднимут стоимость пенсионного коэффициента — в 2024 году она составит 133,05 рубля. Также вырастет и фиксированная выплата — до 8134,88 рубля. Этими повышениями смогут воспользоваться работающие пенсионеры, но только после завершения трудовой деятельности. Перерасчет произойдет автоматически, подавать заявление не потребуется. Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Рост доходов благодаря МРОТ С 1 января 2024 года в России максимально вырастет минимальный размер оплаты труда — сразу на 18,5%, то есть на три тысячи рублей. Он составит в среднем 19 242 рубля. В 2023-м МРОТ составлял 16 тысяч рублей. У каждого региона он свой, поэтому размер МРОТ отличается, однако не может быть меньше федерального. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал это важным решением, которое защитит людей и повысит реальные доходы. От величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования. Вячеслав Володин спикер Госдумы В 2023 году в Москве МРОТ составлял 24 801 рубль. Соответственно, с 2024-го он вырос до 27 801 рубля. В Подмосковье немного ниже — на уровне 19 тысяч, а с 1 января его увеличили до 22 тысяч рублей. Maksim Konstantinov / Global Look Press

4 Призывной возраст увеличили С начала 2024 года в силу вступил закон, повышающий максимальный возраст для призыва в армию. Если раньше на службу призывали молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, то теперь максимальный возраст повысили до 30 лет. Нижнюю планку при этом оставили прежней. Призыву не подлежат россияне, находящиеся в запасе по достижении 27 лет, а также обладатели отсрочек — в частности, IT-специалисты. Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

5 Изменения в уплате НДФЛ С 1 января 2024 года вступили в силу сразу три изменения по налогам на доходы для физических лиц. Двойная подача уведомления Теперь ежемесячно нужно подавать два уведомления по НДФЛ. Первое — до 25-го числа, оно относится к периоду с первого по 22-е число текущего месяца, а второе — до третьего числа, относящееся к периоду с 23-го по последнее число предыдущего месяца. Лимит компенсации и налог сотрудникам на удаленке Изменение коснулось сотрудников, которые работают удаленно за границей с договором российской компании. С 1 января их выплаты будут считать доходами, полученными от источников в России. НДФЛ для них станут рассчитывать по стандартной ставке 13% или по ставке 15% (если доход превышает пять миллионов в год). Наличие у сотрудника ВНЖ или резидентства в той или иной стране при этом роли не играет. Vladimir Baranov / Global Look Press Последнее изменение также относится к удаленщикам: если они используют свою технику и материалы для работы, компания обязана выплачивать компенсацию. С 1 января 2024 года ее максимальный размер установили в 35 рублей за рабочий день. С большей суммы необходимо удерживать НДФЛ.

6 Повышение социальных вычетов для многодетных Выплаты многодетным семьям Сумма единовременного пособия на первенца с 1 января 2024 года выросла до 7293 рублей, для второго и последующих детей — до 19 223 рублей, а в случае рождения или усыновления трех и более детей — до 66 279 рублей. Ежегодные выплаты многодетным семьям на День знаний и Международный день семьи теперь достигнут 39 767 и 26 513 рублей соответственно. Keystone Press Agency / Global Look Press Единовременные выплаты за усыновление детей-сирот Единовременные компенсации для тех, кто усыновит детей-сирот, тоже выросли. На первого ребенка выделят эквивалент пяти прожиточных минимумов — 113 310 рублей, на второго — семь прожиточных минимумов, или 158 634 рубля, а на третьего и последующих — 10 прожиточных минимумов — 226 620 рублей.

7 Изменения в выдаче материнского капитала С 1 января 2024 года в силу вступил закон о праве на получение материнского капитала только на детей, имеющих российское гражданство по рождению. На момент рождения ребенка родители также должны быть с российским гражданством. Это нововведение не коснется россиян, постоянно проживающих на территории новых регионов страны (ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей) на день их принятия в состав России. Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

8 Изменения в социальных налоговых вычетах С начала 2024 года россияне смогут вернуть больше денег за лечение и образование из налогов. Закон предусматривает увеличение предельного размера социальных налоговых вычетов. Лимит вычета из налогооблагаемого дохода на лечение, покупку лекарств и собственное обучение вырос со 120 до 150 тысяч рублей. А максимальная сумма вычета на обучение детей увеличилась вдвое — с 50 до 110 тысяч. Nikolay Gyngazov / Global Look Press С 1 января те россияне, которые за весь календарный год тратили большие деньги на образование и лечение, смогут вернуть 19,5 тысячи рублей вместо 15,6 тысячи. Родители, оплачивающие обучение ребенка, получат до 14,3 тысячи рублей. Раньше взрослые могли рассчитывать максимум на 6,5 тысячи.