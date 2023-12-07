Эксклюзив 07 декабря 2023, 20:22 Телефоны под запретом, труд возвращается. Что еще нужно добавить в школьный закон Общественный деятель Михайлов: в школах должны учить знать свои права Коллаж: РИА «Новости» / телеканал «360» / Freepik

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Госдума приняла проект изменений в федеральный закон «Об образовании». Он предполагает, что мобильные телефоны в школах окажутся под запретом, использовать их можно будет только в экстренных случаях. Кроме того, в программу обучения вернутся обязательные уроки труда. «360» узнал у общественных деятелей и учителя, как поправки изменят жизнь учеников и педагогов, какие проблемы могут всплыть наружу и чего еще не хватает в российских школах.

Далее — их прямая речь.

1 Общественный деятель Игорь Сырченко: начальным классам не хватает разделения по профилям Запрет телефонов — возможные скандалы? Запрет мобильных телефонов вряд ли приведет к каким-то скандалам. Новое правило основано на конкретной проблеме, которая возникает в школе, — отсутствие либо угнетение коммуникативных навыков у учеников. Ребенку намного легче найти общение в Сети, нежели выстраивать коммуникацию с одноклассниками, что в последующем может приводить к девиантному поведению и развитию асоциальности. В силу того, что все внимание ребенка не сконцентрировано на обучении и нахождении в школе, а тратится на развлечения и игры в телефоне, то явно снижается процент усвоения информации, качества и скорости обучения. По моему мнению, этот закон полностью обоснован проблематикой, и вряд ли это может привести к скандалам между учителями и родителями. РИА «Новости» Уроки труда — в руках Министерства образования Уроки труда — неотъемлемая часть начального образования и средних классов, поскольку, к сожалению, в наше время не все родители могут научить своих дочерей готовить, а сыновей — держать в руках молоток. Но так как мы идем политикой здорового общества, то должны вкладывать в молодое поколение максимальное количество базовых знаний, необходимых в жизни. Безусловно, если у школы нет возможности оборудовать кабинеты труда, то образовательную программу учителя не выполнят. Но, надеюсь, что Министерство образования сможет в кратчайшие сроки урегулировать этот вопрос и предоставить преподавателям все необходимое. Законопроект еще не вступил в силу, у ведомства достаточно времени, чтобы принять мер. РИА «Новости» Чего не хватает в российских школах Закон «Об образовании» со временем проходит адаптацию к новым изменениям в мире. Поэтому достаточно трудно сказать, что определенно следует разрешить, а что — запретить. Так или иначе, я бы предложил вводить экспериментальное обучение в государственных школах с профильным уклоном начиная со средней школы. Сегодня мы нередко наблюдаем, как склонность ребенка, например, к математике в начальной и средней школе постепенно угасает. И не можем раскрыть потенциал ребенка до разделения по профилю в старших классах. Поэтому разделение по профилям следовало бы ввести с первых лет обучения. РИА «Новости»

2 Учитель и профориентолог Татьяна Тихонова: нужно снизить нагрузку на школьников Правила «расставания» с телефоном Моя точка зрения: никаких скандалов при должном подходе к процессу изъятия телефонов не произойдет. Есть несколько вариантов, как дети смогут сдавать телефоны на время занятий. Первый — коробка с мягкими подписанными ячейками. Учитель сможет аккуратно положить туда устройство, чтобы не повредить телефон и не перепутать. Второй вариант — дети сами должны класть телефон в нужную ячейку и сами забирать. Главное, чтобы родителей предупреждали о том, что телефон ребенка недоступен в течение урока. При необходимости взрослые могут связаться с классным руководителем или администрацией школы. РИА «Новости» Все новое — хорошо забытое старое: труд в школах Инициатива с возвращением уроков труда, без сомнения, полезная, но ничего нового я в ней не вижу. В нашей школе уроки технологии никогда не исчезали, поэтому для меня стало новостью скорее то, что у каких-то детей их не было. Как и те времена, когда труд был обязательным предметом, дети будут учиться делать что-то руками: шить, клеить, резать, конструировать. Работа руками — важный навык, который влияет на общее развитие ребенка. Мелкая моторика сказывается на развитии психических процессов: мышления, внимания, памяти и речи. К тому же у детей развиваются фантазия, логика, пространственное мышление, что непременно пригодится и облегчит изучение предметов в средней школе. РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» В инициативе также прописали, что школы будут оснащать необходимым оборудованием, это вполне логично. К слову, процесс оснащения кабинетов технологии начался несколько лет назад, во время внедрения обновленной концепции преподавания предметной области «Технология» — так теперь называется труд. Мальчики готовят, девочки мастерят Считаю, что школьникам стоит иногда меняться кабинетами труда: пусть мальчики готовят, а девочки что-то мастерят. Навязывание «гендерных» работ давно ушло в прошлое, сейчас практически нет такой работы, которую может выполнять только женщина или только мужчина. У каждого свои интересы. Если девочке совершенно не нравится держать в руках иглу, это не значит, что она будет плохой хозяйкой. Цель уроков технологии — не только приучить школьников к труду и научить что-то делать руками, но и найти свой интерес в многочисленном разнообразии профессий. Ученики вышивают на уроке художественного труда / РИА «Новости» Какие пробелы до сих есть в законе Тут могу высказаться только о возрастающей нагрузке, которая не соответствует возможностям школьников. Шесть-восемь уроков в школе, потом факультативы, затем домашнее задание и плюсом ко всему навязанные страхи по поводу Всероссийской проверочной работы (ВПР), ОГЭ, ЕГЭ — все это делает детей невротиками уже со школьной скамьи. Важно пересмотреть нагрузку и соотнести ее с новым поколением. Но это уже история, связанная с теорией поколений, которую пока никак не хотят учитывать в образовании. В общем, рассуждать можно долго, но смысла в этом мало.

3 Общественный деятель Владимир Михайлов: ученики должны изучать свои права Возможный способ связи Недовольство по поводу запрета телефонов, скорее всего, будет, но прежде всего со стороны учеников. Речь идет именно о смартфонах, которые по своей сути напоминают переносные компьютеры. Если у школьника будет самый простой кнопочный телефон, то закон вроде бы не запрещает их. РИА «Новости» Важность уроков труда для школьников Считаю, что уроки труда нужны в каждой российской школе. Когда я слышу комментарии вроде «зачем заставлять детей колотить табуретку или крутить шурупы», всегда отмечаю, что нужно приучать ребенка к труду, чтобы он что-то делал своими руками. С другой стороны, я против уроков труда, где будут лезть во что-то электрическое. Вот это нельзя — опасно. А что-то сколотить, отрезать и так далее — нужный навык. Ребенок должен расти и уметь не только считать, но и работать руками. Ребята могут сделать табуретку, пусть она будет несуразная, зато своя. Проще — выпилить лобзиком разделочную доску для мамы, изготовить подставку под цветы или домик для домашнего животного. Детей с малых лет нужно приучать что-то делать своими руками. В том, чтобы ребята иногда приходили на урок труда к девочкам и учились готовить, не вижу ничего плохого. Более того, мальчиков можно еще научить пришивать пуговицы и правильно гладить, к примеру, свой школьный костюм. Девочкам же, скорее всего, необязательно учиться забивать гвозди и что-то сколачивать своими руками — это, конечно, перебор. На уроке труда для девочек следует сделать больший акцент на умении пользоваться швейной машинкой и на готовке. РИА «Новости» Поколение борцов за свои права В законе «Об образовании» должно быть обязательным изучение мира, чтобы школьники понимали свои права и обязанности. В школьном уставе или в договоре, когда родители отдают ребенка в частное заведение, необходимо прописать, что никто не имеет права обзывать, оскорблять либо бить ребенка. В свою очередь, ученик должен знать, что он не имеет права делать все то же самое по отношению к своим одноклассникам и преподавателю. Когда дети периодически будут это изучать, они с самого начала жизни будут бороться за свои права. Их нужно не просто прописать, но и постоянно изучать. Тогда у нас вырастет поколение борцов за права учителей и своих одноклассников.