Деньги 31 июля 2023, 13:57 Путин утвердил ставку НДФЛ для работающих из-за границы Путин подписал закон о ставке НДФЛ 13–15% для работающих из-за границы РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон о ставке НДФЛ 13 или 15% для тех, кто удаленно работает на российские компании из страны или из-за границы. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Изменения коснутся работающих по трудовым договорам или по договорам о выполнении разовых услуг независимо от налогового резидентства. Если резидент России оказывает услуги иностранной компании, она должна стать налоговым агентом и уплатить НДФЛ за сотрудника по ставке 13 или 15%. Если зарубежная организация этого не сделала, работник должен сам подать декларацию и уплатить налог.

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Нормы начнут действовать с 2024 года для штатных сотрудников и с 2025-го — для фрилансеров, сообщили «Известия». Ставку 15% предусмотрели для тех, кто получает доход более пяти миллионов рублей в год. В большинстве случаев НДФЛ будут уплачивать по ставке 13%.

Ранее у россиян появилась возможность платить налоги через сайт «Госуслуги». Там же пользователи смогут получать электронные налоговые уведомления вместо бумажных.