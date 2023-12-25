Общество 25 декабря 2023, 13:53 Некоторым категориям москвичей проиндексировали социальные выплаты Размер социальных выплат в Москве увеличат с 1 января 2024 года Сайт мэра и правительства Москвы

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В следующем году пенсионеры, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями в Москве получат повышенные социальные выплаты. Об этом сообщил столичный департамент труда и соцзащиты населения.

С 1 января 2024 года минимальный социальный стандарт, определяющий размер социальной добавки к региональной пенсии и месячные компенсационные выплаты для пенсионеров столицы, составит 24 500 рублей.

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Сумма единовременного пособия на первенца возрастет до 7293 рублей, для второго и последующих детей — до 19 223 рублей, а в случае рождения или усыновления трех и более детей — до 66 279 рублей. Ежегодные выплаты многодетным семьям на День знаний и в Международный день семьи теперь достигнут 39 767 и 26 513 рублей соответственно.

В 2024 году родители, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, смогут претендовать на ежемесячное пособие, равное 50, 75 и 100% от прожиточного минимума ребенка, равного 9793, 14 690 и 19 586 рублей соответственно. Размер таких выплат будет варьироваться в зависимости от дохода семьи.

При появлении в молодых нуждающихся семьях первенца предусмотрели единовременную выплату в размере 113 310 рублей. На рождение второго ребенка семьи получат уже 158 634 рубля, а на третьего и последующих — 226 620 рублей.

Приемные родители и патронатные воспитатели также заметят увеличение выплат: теперь они составят 20 964 рубля и 35 639 рублей при уходе за ребенком с особенностями здоровья.

Единовременные компенсации для тех, кто усыновит детей-сирот, тоже вырастут. На первого усыновленного ребенка выделят эквивалент пяти прожиточных минимумов (113 310 рублей), на второго — семь прожиточных минимумов (158 634 рубля), а на третьего и последующих — десять прожиточных минимумов (226 620 рублей).

Одновременно с этим в Подмосковье запустили программу «Бюджетная ипотека». Участниками программы могут стать медицинские работники, а также сотрудники сферы образования.