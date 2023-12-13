Общество 13 декабря 2023, 17:11 Эксперт движения «Образование для всех» Комков назвал гаджеты на уроках отвлекающим фактором

Читать 360tv в

В России одобрили законопроект об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Гаджеты на уроках становятся отвлекающим фактором, сообщил сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков в беседе с RT.

По словам эксперта, нередко школьники используют смартфоны для того, чтобы создать провокационные ситуации. Дети делают видеозаписи, которые нарушают весь учебно-воспитательный процесс.

Реклама

Комков отметил, что для экстренных ситуаций в классах можно установить кнопки безопасности, например, в учительском столе.