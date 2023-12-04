Эксклюзив 04 декабря 2023, 15:19 Требования к состоянию здоровья призывников изменят. А нужно ли? Адвокат Тригнин: необходимости в изменении требований к здоровью призывников нет РИА «Новости»

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В Минобороны предложили поменять требования к состоянию здоровья призывников. Как отметил в беседе с «360» представитель военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин, нынешний список болезней, по которым призывников не отправляют в армию, достаточно объективен и не требует изменений.

«С учетом многолетней практики, те заболевания, которые имеют место быть, отражают годность граждан к военной службе и объективно либо позволяют призывать на военную службу, либо позволяют призывать только в период мобилизации в военное время, либо не позволяют призывать вовсе», — отметил он.

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По мнению адвоката, особой необходимости в изменении требований к состоянию здоровья нет. Тригнин предположил, что перемены коснутся положений о кожных болезнях и плоскостопии. Что касается последнего, то с этим заболеванием у призывника в армии могут возникнуть серьезные проблемы.

Если плоскостопие взять — у людей нога деформируется от того, что они просто ходят. А если еще и дополнительные физические нагрузки будут, которые в армии обязательны, то здесь более серьезные проблемы могут быть. Владимир Тригнин адвокат

В целом из перечня могут убрать заболевания, которые не влияют на возможность исполнения обязанностей военной службы. Адвокат задался вопросом, о каких именно болезнях может идти речь.

«Если в каких-то перечнях заболеваний они были изначально включены, значит, все-таки влияют. <…> На мой взгляд, тот перечень, который сейчас существует, достаточно объективный. <…> Например, бронхиальная астма — по разным мнениям, легкая степень будет позволять призывать. А если случится приступ? Кто человеку окажет помощь? И успеют ли оказать?» — добавил он.

По словам Тригнина, перечень болезней не повлияет на количество призывников. Он напомнил, что с 1 января внесут изменения в закон. Речь идет о поднятии верней планки призывного возраста с 27 до 30 лет. Поэтому призывников меньше не станет, заключил собеседник «360».