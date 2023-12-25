Общество 25 декабря 2023, 23:40 Маткапитал в 2024 году. Что изменится в правилах начисления выплат Экономист Остапкович: новый закон о маткапитале простимулирует рождаемость Kelly Sikkema / Unsplash

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Президент Владимир Путин уточнил правила начисления материнского капитала. Глава государства уже подписал соответствующий закон, но изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Как будут выплачивать маткапитал — в материале «360».

Изменения в законе о маткапитале

Согласно действующим нормам, право на получение выплаты предоставляется россиянам при рождении или усыновлении детей с гражданством РФ. При этом закон не уточняет, должно ли у ребенка быть гражданство по рождению. Также документ не содержит норм о том, что родители должны иметь российские паспорта на момент появления детей.

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Закон о материнском капитале дополнили нормой, согласно которой право на получение выплаты возникает при рождении или усыновлении ребенка с гражданство России при рождении. Также на маткапитал имеют право родители, которые на момент появления ребенка на свет обладают паспортами РФ, независимо от их места жительства.

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В каких случаях ребенок получает гражданство РФ по рождению

По действующему законодательству дети получают российское гражданство по рождению в нескольких случаях.

Оба родителя или единственный законный представитель имеют гражданство РФ. Один из родителей является гражданином России, а другой — лицом без гражданства. Один из родителей имеет паспорт РФ, а другой родитель является иностранным гражданином (при условии, что ребенок родился в России). Один из законных представителей — россиянин, а другой родитель — иностранец (при условии, что ребенок родился за пределами РФ и не приобрел гражданство (подданство) иностранного государства по рождению).

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Затронут ли изменения жителей новых регионов

Новые правила не коснутся жителей новых регионов России: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Речь идет в частности о тех, кто не имел российского гражданства на момент возвращения территорий в состав государства.

Таким образом жители новых регионов сохранят право на получение материнского капитала, даже если не были гражданами России на день рождения детей.

Размер маткапитала в 2024 году

Впервые материнский капитал в РФ начали выплачивать в 2007 году. Сертификат выдают в беззаявительном порядке, а размер выплаты традиционно индексируют с 1 февраля по уровню инфляции за предыдущий год. В 2024-м размер маткапитала на первого ребенка составит 631 тысячу рублей, на второго — около 834 тысяч рублей.

«Сейчас в бюджете предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%», — объяснил глава Минтруда Антон Котяков.

Средства маткапитала нельзя обналичить, но их можно потратить на ряд целей — например, на улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии матери, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на получение ребенком образования.

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Простимулировать рождаемость в стране

Утвержденные Путиным правила позволят устранить различные юридические нюансы и неточности, возникающие при выдаче сертификатов на получение выплаты, рассказал в беседе с RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Дело в том, что для иностранцев, пусть и проживающих в России и рожающих тут детей, есть свои бонусы и льготы, предусмотренные правительствами стран, чьими гражданами они являются», — отметил эксперт.

Он добавил, что инициатива направлена в первую очередь на увеличение рождаемости внутри России.

Государственная дума приняла законопроект о выплате материнского капитала на пленарном заседании 13 декабря. До этого в нижнюю палату парламента внесли проект закона, ограничивающий начисление выплаты лицам с двойным гражданством.

Члены ЛДПР вступили с идеей увеличить материнский капитал на первого ребенка до 756,7 тысячи рублей, а на второго и третьего — до миллиона рублей. Во втором случае предлагалось учитывать, что ранее права на дополнительные меры государственной поддержки не было.