Общество 20 декабря 2023, 13:42 Заслуженный учитель РФ Ямбург счел вредным закон о запрете смартфонов в школах

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на использование мобильных телефонов школьниками на уроках. В беседе с «ФедералПресс» нововведение прокомментировал заслуженный учитель РФ и доктор педагогических наук Евгений Ямбург.

По его словам, соответствующие меры являются не только лишними, но и вредными. Они противоречат современным реалиям, отметил эксперт.

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«Нельзя идти вперед с головой, повернутой назад. <…> Когда президент призывает нас, чтобы мы стали первыми в искусственном интеллекте в нейросетях, это все никак не коррелируется с запретом на гаджеты», — объяснил свою позицию Ямбург.

Он также напомнил об исследовании, согласно результатам которого большинство детей используют смартфоны для игр только на 4%.