Образование 19 декабря 2023, 16:16 Путин утвердил ограничения на использование телефонов на уроках Путин утвердил закон, ограничивающий использование телефонов на уроках РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий школьникам использовать мобильные телефоны во время уроков, за исключением экстренных случаев. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Закон запрещает школьникам пользоваться смартфонами, планшетами и любыми другими средствами подвижной радиотелефонной связи во время занятий. Исключения сделали для ситуаций, когда возникает угроза жизни и здоровью учащихся или работников образовательной организации.

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Также закон закрепил за школьниками обязанность соблюдать дисциплину и правила поведения в школе. Контролировать правила внутреннего распорядка должны учителя и руководство учебного заведения.

Подписанный Путиным закон вступил в силу со дня официального опубликования.

Общественный деятель Игорь Сырченко ранее пояснил, что запрет использовать смартфоны на уроках решили ввести из-за проблем с коммуникативными навыками учащихся. По его словам, детям легче находить общение в Сети, что может провоцировать асоциальность.