Власть 02 декабря 2023, 13:28 Путин подписал указ о выплатах работающим родителям детей-инвалидов Freepik

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Президент Владимир Путин подписал указ, сохраняющий соцвыплаты работающим родителям детей-инвалидов. Текст документа опубликовали на официальном портале правовых актов.

Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10 тысяч рублей будут получать родители и опекуны, работающие неполный день, в том числе удаленно.

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Указ вступит в силу с 1 января 2024 года. Ранее пособие выделяли только для неработающих родителей и опекунов. Теперь программу расширили. В некоторых регионах также упростили услуги по оформлению таких выплат, а многодетным родителям предложили увеличить пенсию.

Ранее Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России. Она составит 1,32 миллиона военнослужащих. Предыдущий документ признали устаревшим, а новый вступил в силу со дня подписания.