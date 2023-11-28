Общество 28 ноября 2023, 15:44 О пенсиях, МРОТ, госпошлинах за загран и акцизах. Какие новые законы подписал Путин Gavriil Grigorov /Kremlin Pool / Global Look Press

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Президент России Владимир Путин 27 ноября подписал пакет новых законов, в том числе об индексации госпошлин за выдачу загранпаспорта на 20%, о приостановке индексации зарплат госслужащих и повышении МРОТ. Какие еще нововведения вскоре ждут россиян — в материале «360».

Повышение МРОТ на 18,5%

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда составит 19 242 рубля. Таким образом, показатель вырастет на 18,5%, с 16 242 рублей в 2023-м.

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Закон обеспечит повышение оплаты труда примерно 4,8 миллиона россиян.

Федеральный бюджет на 2024-2026 годы

Доходы бюджета на 2024 год утвердили в объеме 35,065 триллиона рублей, в 2025-м — 33,552 триллиона, в 2026-м — 34,051 триллиона. Расходы составят 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно. На протяжении трех лет дефицит бюджета не должен превысить 1% ВВП: в 2024 году — 0,9% ВВП, в 2025-м — 0,4% ВВП, в 2026-м — 0,8% ВВП.

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024-й составит примерно 1,292 триллиона рублей, на 2025-й — 1,405 триллиона, на 2026-й — 1,461 триллиона. На финансовое обеспечение развития пенсионной системы выделят 3,7 триллиона, 3,55 триллиона и 3,48 триллиона рублей в эти три года.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бюджет Федерального фонда ОМС

По новому закону доходы бюджета фонда на 2024 год утвердили в размере 3,739 триллиона рублей, на 2025-й — 3,932 триллиона, на 2026-й — 4,192 триллиона рублей. Расходы составят 3,886 триллиона, 3,966 триллиона и 4,21 триллиона рублей соответственно.

Расходы фонда в 2024 году по отношению к 2023 году вырастут на 20,7%, в 2025-м — на 2,1%, в 2026-м — на 6,2%. В итоге бюджет ФОМС на ближайшие три года сформирован с дефицитом: в 2024 году он составит примерно 147 миллиардов рублей, в 2025-м — 34 миллиарда, в 2026 году — 18 миллиардов. Его собираются покрывать за счет переходящих остатков средств бюджета фонда.

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Приостановка индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков

Закон о приостановке индексации зарплат затронет судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, но не коснется военнослужащих и силовиков (их вопросы будут решать отдельно). Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей.

Повышение военных пенсий

С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, установят на уровне 89,32%. Таким образом, военные пенсии вырастут на 4,5%.

Увеличение страховой пенсии и пенсий по старости

Средний размер выплаты для получателей страховой пенсии увеличится до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости — до 23 449 рублей.

Приостановка выплаты компенсации по советским вкладам

Приостановку выплаты в полном объеме компенсации сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России до 20 июня 1991 года, продлили до 1 января 2027 года.

Увеличение госпошлины за оформление загранпаспорта

С 1 июля 2024 года госпошлину за выдачу загранпаспорта проиндексируют на 20%. За выдачу загранпаспорта нового поколения (с электронным носителем информации) придется заплатить шесть тысяч рублей вместо пяти тысяч, если документ получает ребенок до 14 лет — три тысячи рублей вместо 2500.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Закон об обследовании многоквартирных домов

Цель нового закона — помочь в принятии своевременного решения о необходимости проведения капитального ремонта. Документ вносит изменения в Жилищный кодекс и уточняет основания принятия органами власти российских субъектов нормативных правовых актов, среди которых — порядок внесения изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, порядок информирования собственников помещений в многоквартирных домах о результатах обследования технического состояния дома, проведенного за счет средств бюджета субъекта Федерации, порядок проведения государственного мониторинга технического состояния многоквартирных домов.

Закон также «уточняет порядок формирования региональной программы капремонта и краткосрочных планов ее реализации, основания и порядок проведения ремонта общего имущества в многоквартирном доме в целях ликвидации последствий аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера».

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Штрафы за нарушение охраны труда на вредных работах

Новый закон вводит штрафы в размере от шести до 10 тысяч рублей за нарушения работодателем обязательств по коллективному договору в части охраны труда сотрудников, занятых на работах с вредными условиями труда.

Соцзащита детей сотрудников СК

Право на социальную защиту распространяется на детей сотрудников Следственного комитета, родившихся после гибели последних и исключения их из списка сотрудников ведомства. Нововведение в том, что раньше компенсации выплачивали только членам семьи погибшего или умершего сотрудника, находившимся на его иждивении. То есть дети, родившиеся после его смерти, не могли считаться находившимися на иждивении и формально не претендовали на компенсацию.

Индексация акцизов на сигареты и алкоголь

С 1 января 2024 года на 3% повысятся ставки акцизов на табачную продукцию и табак, в том числе предназначенный для потребления путем нагревания. В 2025-2026 годах также предусмотрена индексация. Ставка акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН) вырастет в два раза.

Таким образом, акциз на сигареты и папиросы в 2024 году составит 2813 рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3820 рублей; в 2025 году — 2926 рублей плюс 16%, но не менее 3973 рублей; в 2026 году — 3043 рубля плюс 16%, но не менее 4132 рублей. Акциз на сигары составит 301 рубль, 313 рублей и 326 рублей за одну штуку соответственно; на сигариллы (сигариты), биди, кретек — 4284 рубля, 4455 рублей и 4633 рубля за одну тысячу штук.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный на 2024 год составит 4448 рублей за килограмм, на 2025 год — 4626 рублей, на 2026 год — 4811 рублей; на табак для потребления путем нагревания — 9367 рублей, 9742 рубля и 10 132 рубля соответственно; на жидкости для ЭСДН — 42 рубля, 44 рубля и 46 рублей за миллилитр.

Помимо этого, примерно в три раза увеличатся ставки акцизов на отдельные виды алкогольной продукции с 1 мая 2024 года, в том числе на вина (кроме крепленых (ликерных) — до 108 рублей за литр. В 2025 году акциз на них повышается до 112 рублей за литр, в 2026 году — до 116 рублей. На игристые вина, включая российское шампанское, и винные напитки акцизы с мая 2024-го ставка акцизов достигнет 141 рубля за литр, в 2025 году — до 147 рублей, в 2026 году — до 153 рублей.

На крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом и алкогольную продукцию крепостью свыше 18% акциз с мая 2024-го составит 643 рубля за литр безводного спирта, в 2025 году — 669 рублей, в 2026 году — 696 рублей. Для менее крепкой алкогольной продукции акциз с мая 2024 года будут определять в абсолютной сумме за литр безводного этилового спирта как отношение определенной величины (141 рубль в 2024 году, 147 рублей в 2025-м, 153 рубля в 2026-м) к объемной доле этилового спирта в подакцизном товаре.

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Меры поддержки волонтеров

Теперь если волонтеру пришлось проходить обязательное медобследование или платное обучение, чтобы начать свою деятельность, он сможет получить компенсацию. Также новый закон закрепляет список конкретных мер поддержки волонтеров.

Вся информация будет размещена на платформе ДОБРО.РФ.