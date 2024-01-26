Эксклюзив 26 января 2024, 10:13 Игра на чувствах и маловероятные сценарии. Почему России не стоит слепо доверять Трампу Политолог Богачева: обещания Трампа в случае президентства — игра на чувствах Коллаж: Global Look Press / Freepik / Телеканал «360»

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Недавняя победа экс-лидера США Дональда Трампа на праймериз в Нью-Гемпшире еще на шаг приблизила политика к креслу президента. Его шансы вернуться в Белый дом становятся все выше: Трамп выиграл гонку среди кандидатов от Республиканской партии и очевидно опережает главного соперника — Джо Байдена. Из-за этого зарубежные СМИ стали нервно напоминать об обещаниях миллиардера за день завершить давно надоевший Западу конфликт на Украине и нормализовать отношения с Россией. Каковы на самом деле планы лидера республиканцев, «360» рассказала политолог Анна Богачева.

Далее — ее прямая речь.

Пустое обещание про 24 часа

Анализируя высказывания Дональда Трампа, стоит не забывать о двух вещах. Во-первых, прекратить любой военный конфликт за 24 часа невозможно. На то есть политические, финансовые и, в конце концов, логистические причины.

Кроме того, официально конфликт проходит между Россией и Украиной, а не Россией и США. Следовательно, американский президент не может своей рукой подписать мирный договор.

Во-вторых, каждый раз, когда мы произносим «Трамп — друг России», не стоит забывать, что в первую очередь он соратник Соединенных Штатов. Все действия на посту президента или в качестве кандидата на эту должность он направил на [свою кампанию] «Make America Great Again» («Снова сделаем Америку великой» — прим. ред.), а не на «Давайте поможем прекрасной России».

Фото: Alex Edelman / The Photo Access / Global Look Press Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Alex Edelman / The Photo Access / Global Look Press Фото: Alex Edelman / The Photo Access / Global Look Press Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ситуация сейчас складывается таким образом, что помощь Украине не принесла должного эффекта, а конфликт совсем не в той стадии, на которую рассчитывал Запад. Тем не менее ожидать какие-то серьезные уступки в случае президентства Трампа не стоит.

В результате это может привести к протестам внутри страны и импичменту по причине угрозы национальной безопасности. Переговоры — да, полное прекращение конфликта на условиях России — нет.

Выход США из НАТО — реальность или вымысел?

Выход из США из НАТО — очень маловероятный сценарий. Сегодня американская военная инфраструктура с помощью альянса сохраняет безопасность страны, а также диктует свою волю многим государствам в мире.

Каждая база военного блока за рубежом — это рычаг, который Штаты успешно используют с точки зрения давления на «союзников». Сохранение членства в НАТО — отличное обоснование для увеличения количества этих баз, мол, «мы не для себя, мы для безопасности Европы».

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«Друг Дональд» без ограничений?

Что касается санкций против России, я не вижу предпосылок для их быстрой отмены. Во время первого президентства Трампа [с 2017 по 2021 год] на Россию наложили многочисленные санкции для влияния на ключевые сектора экономики, а также против отдельных физических лиц.

Отмена санкций — долгий процесс, где вряд ли будут рассматривать даже пакеты. Скорее всего, Штаты снимут ограничения только для отдельных лиц или компаний. И сделают это после долгого согласования и в случае очевидной выгоды для США.

Безусловно, сейчас лидер республиканцев играет на чувствах «уставших от чужой войны» американцев и фокусирует их внимание на решении внутренних проблем путем прекращения российской-украинского конфликта.

Тем не менее внутри страны есть масса экономических, социальных и других сложностей, которые никак не связаны со специальной военной операцией. Думаю, если Трамп все же победит на выборах, то его команде прежде всего стоит сосредоточиться на решении внутренних проблем, чтобы не потерять поддержку своих избирателей.