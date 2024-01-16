Эксклюзив 16 января 2024, 17:45 Переговоры с Россией станут личным поражением Байдена. У Трампа таких проблем нет Политолог Дудаков: Трамп может помочь деэскалации конфликта России и Украины Delcia Lopez / Global Look Press

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Претенденту на пост президента США от Республиканской партии Дональду Трампу по силам сделать все необходимое для деэскалации конфликта России и Украины. Для этого нужно вернуть пост главы государства, а во внутрипартийной борьбе соперников у него нет, заявил «360» политолог Малек Дудаков.

Далее — прямая речь.

Внутри партии нет конкурентов

У Трампа вполне неплохие шансы на победу на республиканских праймериз. Как мы видим, закончилось голосование в штате Айова, он там получил первое место, набрав 51% голосов. Это очень неплохой результат, даже исторический рекорд.

Дальше будет идти голосование в других штатах — Нью-Гэмпшире, Неваде, Южной Каролине. Потом будет «Супервторник», когда проголосуют сразу 15 американских штатов. В общем, шансы Трампа на победу в праймериз очень высоки.

Если не будет никакого форс-мажора вроде покушения или решения Верховного суда о дисквалификации с праймериз, то Трамп, конечно, победит

Что касается основных выборов, тут все гораздо сложнее. До них еще много месяцев, ситуация будет постоянно меняться. Но прямо сейчас, в моменте, дела у Трампа идут действительно неплохо.

Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

На руку сыграет кризис внутри США

В большинстве опросов Дональд Трамп обходит действующего президента Джо Байдена — вроде бы в 17 из 20 последних точно. Если бы выборы прошли завтра, то Трамп, скорее всего, победил бы.

На руку ему играет огромное количество нерешенных кризисов как внутри самих Штатов, так и вовне. Речь о кризисе миграции, росте уровня преступности. Тем более что ситуация в экономике сейчас достаточно противоречивая.

Также есть международные кризисы, в том числе на Украине, Ближнем Востоке, в Индо-Китайском регионе и так далее. У Трампа неплохие шансы на победу.

Что касается его планов, то они выглядят, мягко говоря, не самым реалистичным образом. Такой серьезный конфликт, как украинский, за 24 часа закончить невозможно. Для Трампа это такая предвыборная демагогия, обещать избирателям быстрое решение всех проблем, только если они за него проголосуют.

White House / Flickr.com / Global Look Press

Трамп открыт России больше, чем Байден

Понятно, что ничего не произойдет быстро, но нужно иметь в виду, что Трамп может быть более открыт к переговорам с Россией, чем Джо Байден. Учитывая, что Украина для него принципиального значения не имеет. В отличие от Байдена, он не сжигал там свой политический капитал.

Для Байдена переговоры по Украине станут признанием своего поражения, а у Трампа таких проблем не будет

Как мы уже слышали из уст Трампа, он готов к переговорам с Москвой о некоем разделе Украины. Он даже предлагал передать России все регионы, где большая часть населения — русскоговорящие.

Поэтому такой переговорный трек при Трампе возможен. Не факт, что мы договоримся, но шансы на деэскалацию есть.