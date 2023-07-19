Мир 19 июля 2023, 17:08 Политолог Дудаков назвал обычной «страшилкой» выход США из НАТО в случае переизбрания Дональда Трампа

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Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что разговоры о выходе Соединенных Штатов из НАТО в случае переизбрания бывшего президента Дональда Трампа являются не более чем «страшилкой».

Как отметил эксперт, американский истеблишмент стремится показать, что если Трамп вновь придет к власти, то вся система безопасности в мире может развалиться.

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Политолог вспомнил, как Трамп говорил про военный блок с точки зрения нахлебников Америки, которые не платят достаточно денег в бюджет страны.

Ранее о выходе США из НАТО в случае переизбрания Трампа заявлял бывший глава Пентагона Марк Эспер.