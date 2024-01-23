23 января 2024, 03:29
Трамп назвал Путина умным и влиятельным человеком
Трамп: Путин и Си Цзиньпин — умные люди, которые хотят процветания своим странам
Экс-президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, которые любят свои страны. Об этом бывший глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.
Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что он не способен действовать во благо страны.
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«Он ведет переговоры с Путиным и Си. Нравится вам это или нет, они очень умные люди, очень влиятельные <…>, они любят свои страны и хотят, чтобы их страны преуспели», — заявил Трамп.
Ранее экс-президент США заявил, что он ладил с Путиным и Си Цзиньпином, когда был во главе Белого дома. Трамп считает, что важно иметь с лидерами ядерных держав хорошие отношения.
Во время выступления перед сторонниками Трамп заявил, что США потеряли волю и былую силу. Страна находится в состоянии упадка и утратила свой путь, отметил бывший президент. Об этом напомнил RT.
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