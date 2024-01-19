Мир 19 января 2024, 22:29 Бизнес заплачет, а экономика обрадуется. Что Трамп даст США при победе на выборах Аналитик Беляев: бизнесмены-эгоисты боятся победы прагматика Трампа на выборах Коллаж / Keystone Press Agency / Global Look Press / Телеканал «360»

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Вспоминая политику экс-лидера США Дональда Трампа, американские бизнесмены с ужасом ждут результаты выборов. Позиция бывшего президента имела ориентир на общегосударственные интересы, а не на увеличение доходов частных предпринимателей. Отсюда большие налоги и неприятные ограничения. Но частный бизнес на фоне общей экономики — капля в море, и Трамп это прекрасно понимает.

Перспективы «Трампа-2»

Когда Дональд Трамп покидал Белый дом в 2021 году, руководители крупных компаний и мастодонты бизнеса вздохнули с облегчением. На это указали в материале журнала The Economist.

Теперь, когда бывший американский лидер победил на выборах в Айове с отрывом в 30 очков, американские предприниматели пытаются «переварить» вероятность второго срока политика, а некоторые из них не на шутку встревожены перспективой «Трампа-2».

Трамп во время судебного заседания по делу о мошенничестве / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обозреватели напомнили: у руководителей крупных компаний и магнатов по всей стране сложились непростые отношения с президентом Трампом — многие дистанцировались от его «самых возмутительных заявлений и протекционизма».

Республиканцы в конгрессе, возможно, и говорили о том, что они — партия сторонников рабочих, но на практике снижали налоги для бизнеса, уточнили в материале. Корпоративной Америке было «трудно чувствовать себя несчастной» на фоне взлетающего фондового рынка.

«Если Трампа все же изберут, то руководители корпораций засунут голову в песок. Они будут избегать попадания в деловые советы лидера Соединенных Штатов, уклоняться от президентских фотосессий и просто заниматься зарабатыванием денег», — указали авторы статьи.

Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Global Look Press

В беде не только экономика?

В материале журналисты также не смогли пройти мимо напряженной ситуации вокруг финансирования Украины и отношения лидера республиканцев к этой истории. Прогнозы издания получились не очень утешительными. Более того, авторы цинично порассуждали о возможной сделке Трампа с Россией.

Если бы Трамп заключил соглашение с Россией, которая бы прекратила военные действия и отдала бы на откуп Украину, это было бы плохо для западной цивилизации. Но это уменьшило бы счета за электроэнергию. The Economist

В течение первого срока Трампа экономика развивалась лучше, чем ожидали многие эксперты, в том числе и аналитики The Economist, признались авторы статьи. Они объяснили, что «трампономика» оказалась более устойчивой, чем обещала предвыборная кампания. Кроме того, производительность экономики оказалась ниже, чем предполагали. Это позволило снизить налоги, не разгоняя инфляцию.

Журналисты допустили, что экс-лидер вряд ли пересмотрел свои прошлые ошибки и обновил подход: он по-прежнему сторонник сокращения налогов и долгов. Однако современные экономические условия сильно изменились после того, как Трамп уступил место в Белом доме действующему президенту Джо Байдену.

«Последние два года Федеральная резервная система (ФРС) пытается снизить инфляцию. Хотя это почти удалось, рынок труда по-прежнему в напряжении, экономика вот-вот перегреется, а бюджет становится все хуже и хуже. В 2016 году годовой дефицит составлял 3,2% ВВП, а долг — 76% ВВП. Прогнозы на 2024 год составляют 5,8% и 100% соответственно», — уточнили показатели в материале.

Liu Jie / XinHua / Global Look Press Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press Liu Jie / XinHua / Global Look Press Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

Если республиканец, по мнению журналистов, вновь пойдет на снижение налогов, ФРС придется повысить процентные ставки, чтобы компенсировать стимулирование экономики. Это, в свою очередь, приведет к удорожанию привлечения капитала для бизнеса и обслуживания растущего долга правительства.

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил «360» очевидные опасения американцев. Бизнес и экономика в целом делятся на две группы. Первая, которая сейчас рвет и мечет, представляет интересы предпринимателей, совпадающие с экономическими интересами страны.

Но в этой группе есть очень серьезный компонент эгоизма и собственной выгоды в ущерб общегосударственным интересам. Трамп, как ни странно, будучи представителем бизнеса и крупным миллиардером, на посту президента больше акцентировал внимание на интересах государства. А они не всегда совпадают, в краткосрочном аспекте выступая ограничителем интересов частных предпринимателей. Михаил Беляев финансовый аналитик

Тем не менее такие ограничения на самом деле защищают интересы бизнесменов. Хоть они и «ужимают» права и аппетит к прибыли, но зато дают возможность иметь долгосрочную перспективу на существование, развитие и благополучие бизнеса, рассказал Беляев.

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Сумасшедший король или вовлеченный прагматик

В статье The Economist заметили, что спрогнозировать стратегию Трампа на президентском посту очень трудно. По словам журналистов, у республиканского лидера мало устоявшихся убеждений, он хаотичный руководитель и может менять свою позицию несколько раз в день, подобно «сумасшедшему королю».

Беляев не согласился с таким утверждением и подчеркнул, что экс-глава Белого дома мыслит как реальный государственный деятель прагматического плана.

Он действует не как оторванный теоретик, а как вовлеченный прагматик. Милаил Беляев

Трамп, добавил он, прекрасно понимает: в случае победы в первую очередь ему придется решать проблему колоссального государственного долга, поскольку «бесконечно эта история продолжаться не может». И решить ее получится за счет урезания государственных расходов, предположил Беляев.

Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

Возможно, бизнесу следующий президент США даст определенные широкие возможности для прибыльной работы и «наращивания мускулов». Однако от своей позиции «предпринимательского антиэгоизма» не откажется — всем все в меру.

«У Трампа абсолютно трезвый ум. Правда, иногда он принимает эпатажные и несколько угловатые формы. Но если смотреть не на форму, а на содержание, то несложно понять, что он прочно стоит на ногах на государственной почве. На самом деле Трамп не такая уж комичная фигура, как некоторые пытаются его представить», — заключил аналитик.