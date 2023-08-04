Мир 04 августа 2023, 13:43 Болтон предупредил США о возможном выходе из НАТО при победе Трампа Экс-советник Белого дома Болтон: Трамп выведет США из НАТО, если победит на выборах РИА «Новости»

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Соединенные Штаты выйдут из Североалантического альяса при победе на президентских выборах в 2024 году бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил бывший советник президента по нацбезопасности Джон Болтон в эфире телеканала NewsNation.

«Он ставил под угрозу существование НАТО. И я думаю, что во второй его срок мы почти наверняка покинем альянс», — сказал Болтон.

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Он допустил, что Трамп, принимая решение касательно национальной безопасности, руководствуется собственной выгодой. Экс-советник отметил, что множество приписываемых бывшему президенту достижений на самом деле противоречили его изначальным намерениям.

Дональд Трамп не признал вину по делу о штурме Капитолия и вмешательстве в выборы 2020 года, когда он проиграл действующему главе государства Джо Байдену.

Суд решил не арестовывать бывшего президента. Несмотря на судебные разбирательства, политик намерен вновь побороться за кресло главы Белого дома.