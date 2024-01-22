Мир 22 января 2024, 09:35 Зеленский призвал Трампа «думать, прежде чем говорить» Зеленский выступил против лидера Республиканской партии Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Президента Украины Владимира Зеленского возмутили слова лидера Республиканской партии США Дональда Трампа о «быстром разрешении конфликта». Об этом сообщило РИА «Новости».

После победы на праймериз в Айове Трамп заявил, что «очень быстро» сможет завершить украинский конфликт. По его словам, он находится в прекрасных отношениях с Россией и Украиной, поэтому ему не составит труда организовать переговоры.

Реклама

Зеленского возмутило это высказывание. По его мнению, из-за мира на невыгодных для Украины условиях Россия якобы нападет на страны НАТО. Он предупредил Трампа, что если он поспособствует организации переговоров путем прекращения поставок оружия, Европа потеряет «мощнейшую армию континента».

«И потому я скажу так, как мне отец всегда говорил: „Сначала подумай — потом говори“», — посоветовал Зеленский лидеру республиканцев.

Опрос телеканала CBS News и компании YouGov показал, что в январе рейтинг кандидата в президенты среди республиканцев вырос до 69%. Это абсолютный рекорд для бизнесмена.

Бизнесмен Илон Маск заявил, что не будет голосовать за действующего президента США Джо Байдена. Он напомнил, что сделал выбор в пользу главы Белого дома в 2020 году. Однако сейчас не представляет, что снова может отдать за него свой голос.