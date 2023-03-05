Мир 05 марта 2023, 03:25 Трамп пообещал в течение суток решить конфликт на Украине Трамп готов решить конфликт на Украине в течение суток, если станет президентом США flickr

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине в случае, если он займет пост главы государства. Его слова привело РИА «Новости».

«Это можно сделать в течение 24 часов, если люди будут знать, что им необходимо делать», — отметил экс-глава Белого дома на ежегодном съезде американских консерваторов.

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При этом Трамп не стал раскрывать детали своего плана, отметив, что раскрытие данной информации помешает ему его реализовать и положить конец конфликту.

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«Я не стану вам этого говорить, поскольку, сделав это, я, вероятно, потеряю возможность это осуществить. <…> Однако это будет сделано в течение суток», — подчеркнул экс-президент США.

Также Трамп заявил, что в успехах Украины в военном конфликте больше заинтересованы страны Европы, нежели Соединенные Штаты. Это связано с местоположением Запада.

Однако Вашингтон выделяет миллиарды долларов на оказание различных видов помощи Киеву, а европейские союзники США отправляют Украине «лишь малую часть» от этого объема, пояснил он.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания готов связаться с президентом России Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы организовать их встречу.