22 января 2024, 16:06
Трамп — лидер республиканцев на пост президента. Помешать может только решение суда
Политолог Светов: американцы устали и от Байдена, и от Трампа
Претенденты на пост президента США от Республиканской партии один за другим уступают место Дональду Трампу. Правда, простые американцы все чаще заявляют, что не хотят видеть у власти ни его, ни нынешнего лидера Джо Байдена: по их мнению, стране требуется кровь помоложе. Однако если к победе придет 51-летняя Никки Хейли, ни Соединенным Штатам, ни всему миру лучше не станет.
Конкуренты уступают место Трампу
Губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил о выходе из президентской гонки. Во время праймерез республиканцев он признал превосходство 45-го экс-президента Дональда Трампа. Ранее так же сошли с дистанции бизнесмен Вивек Рамасвами, губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.
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Трамп в числе прочего утверждал, что, придя к власти, сможет быстро завершить украинский конфликт. Президент Украины Владимир Зеленский, похоже, не на шутку испугался этого обещания и довольно по-хамски порекомендовал заокеанскому политику сначала думать, а потом говорить.
Джо Байден тоже признал, что Трамп пока явный фаворит от оппозиции. У самого действующего американского лидера дела обстоят не слишком успешно: все больше известных людей заявляют, что не станут за него голосовать. Недавно об этом сообщил миллиардер Илон Маск.
Кто такая Никки Хейли
Никки Хейли, еще одна республиканка, твердо намерена идти до конца, пусть и волоча за собой шлейф скандалов. Она уже работала со своим соперником: став президентом, Трамп позвал ее на должность постоянного представителя США при ООН. Там Хайли выступала жестким противником России почти по всем вопросам.
Будучи в должности постпреда в 2017 году, Хейли пообщалась с пранкерам Алексеем Столяровым (Лексусом) и Владимиром Кузнецовым (Вованом). Уже тогда она признала, что США будут поддерживать украинцев во всем, что касается их противоречий с Россией, и подтвердила американские поставки оружия ВСУ.
С годами ее позиция не изменилась: Хейли и сегодня продолжает выступать за финансирование украинского государства и передачу оружия. Дескать, так и только так можно предотвратить конфликт Москвы со странами НАТО. Помимо этого, политик уверена, что в случае победы Украины Китай не будет вторгаться в Тайвань.
Между тем сотрудники издания Daily Mail раскопали историю об изменах Хейли 14-летней давности. Политик утверждает, что «верна мужу на 100%», но журналисты заявили о наличии письменных показаний двух мужчин, имевших в 2010 году сексуальные отношения с Хейли, пока ее супруг был в командировке в Афганистане.
Конспирологи уверены, что на Всемирном экономическом форуме, который недавно проходил в Давосе, главы корпораций и политики обсуждали, как ловчее выдвинуть Никки Хейли кандидатом в президенты от республиканцев вместо Трампа. Кстати, сам он назвал бывшую подчиненную одной из «поджигателей войны».
Трампу навяжут премьера из выбывших соперников
Политолог, журналист Юрий Светов в разговоре с «360» отметил, что, по опросам общественного мнения, американцы не слишком хотят видеть у власти ни Джо Байдена, ни Дональда Трампа. Пока победу последнего показывают лишь партийные мероприятия — праймериз.
В результате более молодые кандидаты — Рамасвами и Десантис — сняли свои кандидатуры в пользу Трампа. Видимо, они рассчитывают, что опыт, который сейчас приобрели, поможет им в следующих избирательных кампаниях. А их может быть немало.
Юрий Светов
Если суды (ближайший ожидается в марте) все же не примут каких-то решений по отстранению Трампа от предвыборной гонки, то, скорее всего, к ноябрю он пойдет как основной кандидат республиканцев, уточнил политолог.
«Есть еще интересный расклад. Кого-то из выбывших из гонки претендентов будут, видимо, навязывать Трампу в качестве вице-президента. Майк Пенс, занимавший эту должность при Трампе, повел себя не совсем корректно на посту», — напомнил Светов.
Поскольку Трампу будущим летом исполнится 78 лет, на должность его вице-президента будут искать человека помоложе: либо Десантиса, либо Хейли, отметил политолог. Это даст возможность привлечь более молодых избирателей. Потом, как показывает опыт, этот человек может стать и президентом.
«У демократов Камилла Харрис оказалась полностью несостоятельной. Если бы она себя проявила как вице-президент, конечно, на выборы могли бы выдвинуть ее, а не Джо Байдена. Но Харрис не подходит», — подчеркнул Светов.
По его словам, Байдена можно было заменить и губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, но, видимо, договориться пока не смогли. Скоро должны начаться праймеризы у демократов, и это покажет расстановку сил.
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