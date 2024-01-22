Мир 22 января 2024, 16:06 Трамп — лидер республиканцев на пост президента. Помешать может только решение суда Политолог Светов: американцы устали и от Байдена, и от Трампа Селфи Дональда Трампа с полицейским в международном аэропорту Южного Техаса, 2023 год. Фото: : Delcia Lopez. / Global Look Press

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Претенденты на пост президента США от Республиканской партии один за другим уступают место Дональду Трампу. Правда, простые американцы все чаще заявляют, что не хотят видеть у власти ни его, ни нынешнего лидера Джо Байдена: по их мнению, стране требуется кровь помоложе. Однако если к победе придет 51-летняя Никки Хейли, ни Соединенным Штатам, ни всему миру лучше не станет.

Конкуренты уступают место Трампу

Губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил о выходе из президентской гонки. Во время праймерез республиканцев он признал превосходство 45-го экс-президента Дональда Трампа. Ранее так же сошли с дистанции бизнесмен Вивек Рамасвами, губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.

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Трамп в числе прочего утверждал, что, придя к власти, сможет быстро завершить украинский конфликт. Президент Украины Владимир Зеленский, похоже, не на шутку испугался этого обещания и довольно по-хамски порекомендовал заокеанскому политику сначала думать, а потом говорить.

Джо Байден тоже признал, что Трамп пока явный фаворит от оппозиции. У самого действующего американского лидера дела обстоят не слишком успешно: все больше известных людей заявляют, что не станут за него голосовать. Недавно об этом сообщил миллиардер Илон Маск.

Chris Kleponis — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Кто такая Никки Хейли

Никки Хейли, еще одна республиканка, твердо намерена идти до конца, пусть и волоча за собой шлейф скандалов. Она уже работала со своим соперником: став президентом, Трамп позвал ее на должность постоянного представителя США при ООН. Там Хайли выступала жестким противником России почти по всем вопросам.

Будучи в должности постпреда в 2017 году, Хейли пообщалась с пранкерам Алексеем Столяровым (Лексусом) и Владимиром Кузнецовым (Вованом). Уже тогда она признала, что США будут поддерживать украинцев во всем, что касается их противоречий с Россией, и подтвердила американские поставки оружия ВСУ.

С годами ее позиция не изменилась: Хейли и сегодня продолжает выступать за финансирование украинского государства и передачу оружия. Дескать, так и только так можно предотвратить конфликт Москвы со странами НАТО. Помимо этого, политик уверена, что в случае победы Украины Китай не будет вторгаться в Тайвань.

Между тем сотрудники издания Daily Mail раскопали историю об изменах Хейли 14-летней давности. Политик утверждает, что «верна мужу на 100%», но журналисты заявили о наличии письменных показаний двух мужчин, имевших в 2010 году сексуальные отношения с Хейли, пока ее супруг был в командировке в Афганистане.

Конспирологи уверены, что на Всемирном экономическом форуме, который недавно проходил в Давосе, главы корпораций и политики обсуждали, как ловчее выдвинуть Никки Хейли кандидатом в президенты от республиканцев вместо Трампа. Кстати, сам он назвал бывшую подчиненную одной из «поджигателей войны».

Трампу навяжут премьера из выбывших соперников

Политолог, журналист Юрий Светов в разговоре с «360» отметил, что, по опросам общественного мнения, американцы не слишком хотят видеть у власти ни Джо Байдена, ни Дональда Трампа. Пока победу последнего показывают лишь партийные мероприятия — праймериз.

В результате более молодые кандидаты — Рамасвами и Десантис — сняли свои кандидатуры в пользу Трампа. Видимо, они рассчитывают, что опыт, который сейчас приобрели, поможет им в следующих избирательных кампаниях. А их может быть немало. Юрий Светов

Если суды (ближайший ожидается в марте) все же не примут каких-то решений по отстранению Трампа от предвыборной гонки, то, скорее всего, к ноябрю он пойдет как основной кандидат республиканцев, уточнил политолог.

«Есть еще интересный расклад. Кого-то из выбывших из гонки претендентов будут, видимо, навязывать Трампу в качестве вице-президента. Майк Пенс, занимавший эту должность при Трампе, повел себя не совсем корректно на посту», — напомнил Светов.

Поскольку Трампу будущим летом исполнится 78 лет, на должность его вице-президента будут искать человека помоложе: либо Десантиса, либо Хейли, отметил политолог. Это даст возможность привлечь более молодых избирателей. Потом, как показывает опыт, этот человек может стать и президентом.

«У демократов Камилла Харрис оказалась полностью несостоятельной. Если бы она себя проявила как вице-президент, конечно, на выборы могли бы выдвинуть ее, а не Джо Байдена. Но Харрис не подходит», — подчеркнул Светов.

По его словам, Байдена можно было заменить и губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, но, видимо, договориться пока не смогли. Скоро должны начаться праймеризы у демократов, и это покажет расстановку сил.