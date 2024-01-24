Мир 24 января 2024, 07:19 Трамп признался, что гордится победой на президентских праймериз в Нью-Гемпшире Julia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался журналистам, что гордится победой на первых в стране праймериз, состоявшихся в штате Нью-Гемпшир. Заявление прозвучало в комментарии каналу Fox.

«Я очень горжусь результатом», — рассказал Трамп.

По данным The Associated Press, по итогам подсчета 64% бюллетеней Дональд Трамп завоевал 54,1% голосов. Его главный конкурент, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, набрала 44,3%, а бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли — только 0,05%. Выступая перед сторонниками по итогам голосования, Трамп отметил: «Теперь мы выиграли в Нью-Гэмпшире три раза».

Никки Хейли поздравила соперника с победой и подчеркнула, что «он ее заслужил». Она вспомнила, что дважды голосовала за Дональда Трампа. При этом Хейли добавила, что не планирует снимать свою кандидатуру — впереди «десятки шагов». Кстати, следующие праймериз пройдут в штате Южная Каролина, где она была губернатором.