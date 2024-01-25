Мир 25 января 2024, 11:54 Американский конгрессмен заявил о прекращении финансирования Украины Конгрессмен Рой: Украина не получит денег до решения вопроса с мигрантами в США Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/globallookpress

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США не выплатят Украине «ни одного доллара», пока администрация президента Джо Байдена не урегулирует ситуацию с мигрантами в стране. Об этом Welt заявил член палаты представителей от штата Техас Чип Рой.

По его словам, Белый дом игнорирует проблему нелегальных мигрантов и не делает ничего, чтобы защитить мексиканскую границу. Он отметил, что США не могут продолжать финансировать Украину.

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«Пока администрация Джо Байдена на самом деле не сделает ничего, чтобы остановить приток беженцев и защитить границу с США, Киеву не дадут ни единого доллара», — подчеркнул Рой.

Конгрессмен добавил, что многие американцы задались вопросом о необходимости помощи ВСУ. Жители США не понимают, почему государство должно направлять деньги Украине, заключил Рой.

Ранее американский экс-лидер Дональд Трамп пообещал, что устроит «крупнейшую депортацию в истории», если победит на президентских выборах. Политик также заверил американцев, что сможет урегулировать ситуацию на Украине.