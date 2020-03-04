Коронавирус в России и в мире. Главное на 4 марта

Коронавирус с каждым днем охватывает новые страны. О первых случаях заражения сообщили в Чили, Аргентине и на Украине. В Испании зафиксирован первый погибший. У 23 депутатов парламента Ирана выявили заболевание. По данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 10 тысяч, а за сутки зафиксировано 1792 новых случая. Общее число зараженных увеличилось до 92 тысяч. 48313 — выздоровели. Погибло 3136 человек.

Олимпийские игры в Токио все-таки могут перенести на конец года. Министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото сообщила, что в контракте нет точных дат, главное провести игры в 2020 году. По ее мнению, это можно трактовать как возможность перенести соревнования на любое время.

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В Таиланде предприимчивые местные бизнесмены продавали одноразовые медицинские маски по несколько раз. Из кучи использованных масок они отбирали те, которые более-менее походили на новые, разглаживали утюгами и складывали в коробки. Полиция уже арестовала предпринимателей.

В Европе семь анонимных программистов создали криптовалюту коронавируса. Она называется CoronaCoin (NCOV) или Coronatoken. Создатели виртуальной валюты выпустили 7 604 953 650 жетонов, представляющих приблизительную численность населения Земли. Переоценка курса CoronaCoin происходит каждые 48 часов, на основе данных ВОЗ о зараженных и погибших от инфекции. Большинство людей раскритиковали создателей криптовалюты, назвав их действия аморальными.

Источник фото: скриншот с сайта coronatoken. org

Дональд Трамп перечислил свою квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом. Пресс-секретарь Белого Дома уточнила, что речь идет о сумме в 100 тысяч долларов.

AliExpress предупредил покупателей о возможных задержках доставок из-за коронавируса. Как сообщил интернет-магазин на своей странице в Facebook, сотрудники прилагают все усилия для своевременной доставки товаров, но из-за коронавируса могут быть задержки.

Twitter посоветовал своим сотрудникам из Гонконга, Японии и Южной Корее работать удаленно. Работники, проживающие в других странах, пока могут работать в привычном режиме. В ближайшем будущем компания планирует перевести всю работу на дистанционный режим.

Ватикан не подтвердил заболевание коронавирусом у Папы Римского. Врачи диагностировали ему обычную простуду.

Тем временем, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что смертность от коронавируса оказалась выше, чем от обычного гриппа. По его словам, около 3,4% заболевших в мире от COVID-19 умерли. В результате сезонного гриппа в среднем умирает намного меньше, чем 1% инфицированных.

В России

В Ялте перенесли Международный экономический форум. Традиционно он проходит в апреле, но из-за коронавируса мероприятие пришлось перенести на неопределенный срок. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал предпринятую меру «чисто профилактической». Он отметил, что участие в ЯМЭФ традиционно принимают иностранные гости, в том числе и из тех стран, где выявлен вирус.

У жительницы Камчатки заподозрили коронавирусную инфекцию. Она вернулась из путешествия в Южную Корею. Врачи увидели у женщины симптомы простуды и отправили домой на двухнедельный карантин. Сейчас она находится под наблюдением медиков, которые проводят тесты на коронавирус.

В Ханты-Мансийском округе приостановили прием пациентов в поликлинике на несколько часов. Один из-за пациентов с кашлем недавно прибыл из Вьетнама. Больного положили в инфекционное отделение сургутской окружной клинической больницы. Врачи взяли у него все необходимые анализы.

Россиянам бесплатно заменят просроченные из-за коронавируса визы в Италию. Сейчас граждане, которые запланировали съездить этой весной в Италию, массово отменяют свои поездки. Виной всему — вспышка коронавируса. Итальянский посол в России Паскуале Терраччано сообщил, что им дадут бесплатные годовые визы, когда инфекция отступит. Для этого нужно будет обратиться в визовые центры VMS.

Цены на продукты в девяти регионах Дальнего Востока вернулись к прежнему значению, как были до коронавируса. Из-за инфекции и закрытия границы пришлось сменить китайских поставщиков и пересмотреть логистическую схему.

Коронавирус выявили у двух граждан России в Объединенных Арабских Эмиратах. Заболевшие появились там, где отменили гонки из-за итальянских велогонщиков с коронакиврусом, сообщил Минздрав ОАЭ.