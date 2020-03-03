Работу больницы приостановили из-за местного жителя, прибывшего из Вьетнама

«Пациент недавно прибыл из Вьетнама, который считается страной из неблагоприятного региона из-за ситуации с распространением коронавируса. У него есть какие-то проявление заболевания, но ОРВИ это или что-то еще, только предстоит выяснить», — заявили в пресс-службе больницы.

Больного положили в инфекционное отделение сургутской окружной клинической больницы. Врачи взяли у него все необходимые анализы. Его проверят на заражение коронавирусом. Те, кто контактировал с туристом, также находятся под наблюдением медиков.