    03 марта 2020, 20:58

    Смертность от коронавируса оказалась выше, чем от обычного гриппа — глава ВОЗ

    Александра Каширина

    3,4% зараженных новым коронавирусом погибает, тогда как смертность от сезонного гриппа составляет менее одного процента, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
    Смертность от коронавируса оказалась выше, чем от обычного гриппа — глава ВОЗ

    «Второе существенное отличие заключается в том, что Covid-19 вызывает более тяжелые последствия, чем сезонный грипп. На глобальном уровне около 3,4% заболевших COVID-19 умерли. Для сравнения: в результате сезонного гриппа в основном умирает намного меньше, чем 1% инфицированных», — передает слова Гебрейесуса официальный аккаунт организации в Twitter.

    «Кроме того, у нас есть вакцины и лекарства для от сезонного гриппа, а вакцин и специального лечения COVID-19 на данный момент нет. Однако сейчас проводятся клинические испытания лекарственных средств, а также разрабатывается более 20 вакцин», — указал глава ВОЗ.

    Число заразившихся превысило отметку в 90 тысяч человек. Жертвами заболевания стали более трех тысяч зараженных.