3,4% зараженных новым коронавирусом погибает, тогда как смертность от сезонного гриппа составляет менее одного процента, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Второе существенное отличие заключается в том, что Covid-19 вызывает более тяжелые последствия, чем сезонный грипп. На глобальном уровне около 3,4% заболевших COVID-19 умерли. Для сравнения: в результате сезонного гриппа в основном умирает намного меньше, чем 1% инфицированных», — передает слова Гебрейесуса официальный аккаунт организации в Twitter.

«Кроме того, у нас есть вакцины и лекарства для от сезонного гриппа, а вакцин и специального лечения COVID-19 на данный момент нет. Однако сейчас проводятся клинические испытания лекарственных средств, а также разрабатывается более 20 вакцин», — указал глава ВОЗ.

Число заразившихся превысило отметку в 90 тысяч человек. Жертвами заболевания стали более трех тысяч зараженных.