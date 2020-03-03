СМИ: Олимпиаду в Токио могут перенести из-за коронавируса

Олимпийские игры в Токио все-таки могут перенести на конец года, хотя они и летние. Ранее МОК отвергал любые рассуждения об отмене или смещении сроков проведения соревнований из-за вспышки коронавируса.

Как пишет агентство Reuters, об этом рассказала министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото. В прошлом она была вологонщицей и конькобежкой. Хасимото отметила, что контракт предусматривает проведение Игр в 20020 году. Точные даты там не прописаны. Поэтому это можно трактовать как возможность перенести соревнования в любой момент.

Ранее СМИ писали, что во время проведения Олимпиады в столице Японии зрителей могут не пустить на трибуны из-за коронавируса. Организаторы просто ограничатся телевизионной трансляцией, так как многомиллионные контракты с вещательными корпорациями уже заключили.

Впервые люди заразились коронавирусом в декабре 2019 году в китайском Ухане. После этого инфекция начала смертельное шествие по всему миру. Вирус уже убил более трех тысяч человек. Инфицированы были более 90 тысяч человек.