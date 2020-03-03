AliExpress предупредил о задержках доставок из-за коронавируса

Случилось то, чего многие так опасались. AliExpress предупредил покупателей о возможных задержках доставок из-за коронавируса.

Как сообщил интернет-магазин на своей странице в Facebook, сотрудники прилагают все усилия для своевременной доставки товаров, но из-за коронавируса могут быть задержки.

Компания подчеркнула, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает сами посылки безопасными, но все равно обработка заказов требует больше времени.

Ранее почта Белоруссии временно перестала принимать китайские посылки, сославшись на отсутствие авиасообщения между КНР и Белоруссией. А пресс-служба «Почты России» рассказала, что прием и отправка посылок из Китая осуществляются в штатном режиме.

Роспотребнадзор успокоил жителей, что коронавирус в посылках не передается. Но на рынке уже появился новый бизнес: мужчина из Новокузнецка предлагает распаковать посылки из Китая вместо вас за «небольшую» плату.