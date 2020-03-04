Создатели «коронавирусной криптовалюты» решили заработать на эпидемии. Их ждет провал

Коронавирус пока не думает останавливаться и появляется все в новых странах. Как врачи ни пытаются, пока им не удалось создать вакцину от нового штамма вируса. Но, как это часто бывает, нашлись желающие заработать на глобальной беде. Группа энтузиастов подошла к задаче нетривиально — они создали криптовалюту CoronaCoin. Чем больше людей погибают от коронавируса, тем дороже становится токен.

Коронавирусная валюта

Виртуальная валюта называется CoronaCoin (NCOV) или Coronatoken. По курсу на 2 марта стоимость одной монеты равнялась 0,015 доллара (ровно один рубль).

Изначальная цена сложилась из населения планеты: создатели CoronaCoin выпустили 7 604 953 650 жетонов, представляющих приблизительную численность населения Земли. По сути, каждого человека оценили в один рубль. CoronaCoin переоценивается каждые 48 часов на основе данных ВОЗ о зараженных и погибших от нового коронавируса.

Источник фото: скриншот с сайта coronatoken. org

«Тот факт, что количество токенов будет уменьшаться со временем, означает, что он станет дефляционным и должен становиться более ценным», — приводит New York Post сообщение с сайта новой криптовалюты. При этом чеканить новые токены не будут.

Иными словами, чем больше людей заболеет и больше токенов «сгорит», тем дороже будут становиться все остальные.

Новая криптовалюта, анонсированная на сайте Reddit, была создана на фоне масштабного спада на фондовом рынке — худшей недели после финансового кризиса 2008 года.

Создатели CoronaCoin заявляют, что криптовалюта — это «меры по оказанию помощи».

Администратор Telegram-канала CoronaCoin Санни Кемп, утверждает, что он — один из разработчиков токена. По его словам, работой над валютой занимались семь анонимных программистов из Европы, пишет The New York Times. Кемп рассказал, что около 20% всех поставок виртуальных монет каждый месяц будут жертвоваться Всемирному Красному Кресту в качестве помощи в борьбе с эпидемией. Но люди все равно раскритиковали создателей криптовалюты, назвав их действия аморальными.

Сейчас CoronaCoin купили уже 600 человек.

«Успех маловероятен»

В разговоре с «360» экономист из Нидерландов, основатель сайта Digiconomist Алекс де Фриз отметил, что, прежде всего, согласен — «это совершенно безвкусная идея, мягко говоря».

По его словам, сейчас есть такие инструменты, как пандемические облигации, которые действуют как договор страхования.

«Инвесторы теряют деньги в случае пандемии, а затем эти деньги используются для оказания помощи странам в борьбе с какой-либо болезнью. В этом смысле спекуляции на болезни не новы. Что нового, так это то, что здесь инвесторы зарабатывают деньги на ухудшении ситуации», — заметил экономист.

Но он подчеркнул, что пока трудно сказать, есть ли на эту криптовалюту реальный спрос.

«Большая часть криптовалюты находится на относительно неизвестной платформе, и это позволило заработать меньше чем 10 тысяч долларов за прошлые 24 часа. Цена шла вверх (прибавив 12% за последние 24 часа), но при таком количестве токенов это крайне несущественно. Поэтому на самом деле пока нельзя назвать проект успешным», — объяснил де Фриз, добавив, что в дальнейшей перспективе успех тоже маловероятен.

Он заключил, что криптовалюта CoronaCoin подкреплена только статистикой о текущей вспышке вируса, и «нет никаких причин, почему она имела бы какую-либо ценность».

Сегодня в мире заражено коронавирусной инфекцией более 92,8 тысячи человек. Вылечились свыше 48,4 тысячи граждан. Жертвами стали больше 3,1 тысячи пациентов. В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от COVID-19 и что делать, если кто-то из близких все-таки заразился.