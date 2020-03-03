Россиянам бесплатно заменят просроченные из-за коронавируса визы в Италию

Россияне, которые собирались съездить в Италию этой весной, массово отменяют свои поездки. Виной всему — вспышка коронавируса. Попутешествовать они смогут позже — им дадут бесплатные годовые визы, когда инфекция отступит.

Как сообщил чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано на странице посольства в Facebook, для того, чтобы переоформить визы, нужно будет обратиться в визовые центры VMS.

«Действия итальянских органов власти по управлению этой ситуацией (с коронавирусом — прим. ред.) с самого начала выстраивались на принципах максимальной прозрачности и ясности перед лицом сообщества граждан страны и ее международных партнеров», — заявил Терраччано.

Он поддержал рекомендации россиянам воздержаться пока от поездок в Италию, так как ситуация со вспышкой болезни в стране реально сложная. Ранее СМИ сообщили, что на коронавирус проверили Папу Римского Франциска. Накануне ему стало плохо и он отменил несколько мероприятий. Инфекции в организме понтифика не нашли. Коронавирус убил 52 граждан Италии. Заразились более двух тысяч человек.