    03 марта 2020, 10:25

    Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса

    Александра Ломейко

    Коронавирус стал причиной переноса Ялтинского международного экономического форума. В апреле мероприятие не состоится. Новые даты его проведения пока не называют.
    Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса

    Глава Крыма Сергей Аксенов назвал в Fасеbook предпринятую меру «чисто профилактической». Вопрос он уже согласовал с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

    «Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок. <…> Причина переноса форума — распространение коронавируса в мире», — написал Аксенов.

    Он заметил, что участие в ЯМЭФ традиционно принимают иностранные гости, в том числе и из тех стран, где выявлен вирус. Глава Крыма извинился перед постоянными участниками форума и тем, кто уже получил приглашение.

    «О новой дате пока говорить рано, посмотрим, как будет развиваться ситуация», — заметил Аксенов.

    Крымские власти пообещали проинформировать участников и общественных о конкретных сроках проведения форума.

    По последним данным, в мире COVID-19 заразились более 90 тысяч человек. Вылечиться удалось 48 215 пациентам, умерли 3119. В России за последний месяц подтвердилось шесть случаев заболевания.