Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса

Коронавирус стал причиной переноса Ялтинского международного экономического форума. В апреле мероприятие не состоится. Новые даты его проведения пока не называют.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал в Fасеbook предпринятую меру «чисто профилактической». Вопрос он уже согласовал с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

«Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок. <…> Причина переноса форума — распространение коронавируса в мире», — написал Аксенов.

Он заметил, что участие в ЯМЭФ традиционно принимают иностранные гости, в том числе и из тех стран, где выявлен вирус. Глава Крыма извинился перед постоянными участниками форума и тем, кто уже получил приглашение.

«О новой дате пока говорить рано, посмотрим, как будет развиваться ситуация», — заметил Аксенов.

Крымские власти пообещали проинформировать участников и общественных о конкретных сроках проведения форума.

По последним данным, в мире COVID-19 заразились более 90 тысяч человек. Вылечиться удалось 48 215 пациентам, умерли 3119. В России за последний месяц подтвердилось шесть случаев заболевания.