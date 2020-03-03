Сотрудникам Twitter посоветовали работать удаленно из-за коронавируса
Руководство американской корпорацииTwitter предложило сотрудникам удаленную работу. Это позволит уменьшить риск заражения коронавирусом, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на блог компании.
Согласно обязательному условию, работники Twitter в Гонконге, Японии и Южной Корее продолжат деятельность из дома. Сотрудники, которые проживают в других странах, могут работать в привычном режиме.
Тем не менее, компания планирует перевести всю работу в удаленный режим.