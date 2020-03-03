Женщину отправили в больницу на Камчатке из-за возможного коронавируса

Жительница Петропавловска-Камчатского вернулась домой после поездки в Южную Корею. Врачи увидели у женщины симптомы простуды и отправили на двухнедельный карантин. Сейчас она находится под наблюдением медиков, которые проводят тесты на коронавирус.

В январе и феврале в инфекционное отделение Камчатского Центра СПИД попали двое мужчин и женщина. Они приехали из Китая и прошли обследование. Коронавирус у пациентов не нашли.

«Что касается четвертой пациентки, то она вернулась из Пусана с симптомами вирусной инфекции, была госпитализирована по всем правилам, в соответствии с приказом о мероприятиях по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», — приводятся на сайте правительства Камчатского края слова главврача медучреждения Ирины Давудовой.

Врачи оценивают состояние женщины как удовлетворительное. У нее уже взяли необходимые биоматериалы для исследования. Тесты проводят региональные специалисты и сотрудники НИЦ «Вектор» в Новосибирске.

По словам министра здравоохранения края Елены Сорокиной, сейчас под наблюдением врачей находятся 27 пациентов. Всего медики взяли 83 пробы на инфекцию, которые показали отрицательный результат. Случаев заражения коронавирусом на Камчатке не было.

COVID-2019 продолжает распространяться из китайского Уханя. Заболевание стало причиной смерти более трех тысяч человек. Число инфицированных уже перевалило за 90 тысяч. Как защитить себя от смертельного коронавируса, можно узнать в материале «360».