Цены на продукты в регионах ДВО понизились
Как сообщил ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС), повышение стоимости продуктов сейчас отмечается только в двух из 11 регионов округа: в Магаданской области и Камчатском крае.
«Дефицит продовольствия, вызванный закрытием российско-китайской границы и последующим ростом цен на китайские товары, в целом преодолен, цены стабилизированы практически во всех субъектах Дальнего Востока», — приводит агентство слова заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского.
Стабилизироваться ситуация начала с 10 февраля, когда проблемой занялись вплотную: организовали оперативный штаб с участием руководителей региональных органов власти, а антимонопольщики провели разъяснительную работу с крупнейшими дальневосточными поставщиками. Почти весь Дальний Восток до вспышки коронавируса питался китайскими овощами. Схему поставки продовольствия перестроили буквально за несколько недель.