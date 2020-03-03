Цены на продукты в регионах ДВО понизились

Стоимость продуктов в девяти регионах Дальнего Востока вернулась к прежнему значению, когда коронавируса еще не было. Из-за инфекции и закрытия границы пришлось сменить китайских поставщиков и пересмотреть логистическую схему. Из-за этого цены на еду резко поползли вверх. Теперь все хорошо.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС), повышение стоимости продуктов сейчас отмечается только в двух из 11 регионов округа: в Магаданской области и Камчатском крае.

«Дефицит продовольствия, вызванный закрытием российско-китайской границы и последующим ростом цен на китайские товары, в целом преодолен, цены стабилизированы практически во всех субъектах Дальнего Востока», — приводит агентство слова заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского.

Стабилизироваться ситуация начала с 10 февраля, когда проблемой занялись вплотную: организовали оперативный штаб с участием руководителей региональных органов власти, а антимонопольщики провели разъяснительную работу с крупнейшими дальневосточными поставщиками. Почти весь Дальний Восток до вспышки коронавируса питался китайскими овощами. Схему поставки продовольствия перестроили буквально за несколько недель.