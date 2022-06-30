Змеиный и без гарнизона останется под контролем России. «Шаг доброй воли» сделали в сторону, а не назад

Россия вывела свой гарнизон с острова Змеиный. Украина уже заявляет об этом как о собственной победе, однако попытки ВСУ отбить эту территорию не имеют к решению российского военного руководства никакого отношения. В Министерстве обороны объяснили отвод войск тем, что это «шаг доброй воли», после которого Запад не сможет обвинять Россию в продовольственном кризисе. При этом акватория Черного моря останется под полным контролем ВС РФ.

Как брали остров Змеиный

Бои за остров Змеиный начались в первый же день российской специальной военной операции: 24 февраля Вооруженные силы России предложили украинскому гарнизону на острове сложить оружие, на что получили грубый отказ в нецензурной форме.

Тогда ВС РФ взяли находящихся там солдат ВСУ в плен. Украинские политики и СМИ заявили о гибели всех военных, однако впоследствии оказалось, что это не так.

Спустя четыре дня ВСУ пришлось подтвердить, что все 82 солдата живы и находятся в плену. Позднее всех их обменяли на российских военнослужащих. На протяжении всех следующих месяцев ВСУ пытались вернуть контроль над островом.

В начале мая Украина снова пыталась вернуть остров Змеиный, однако их атака в очередной раз провалилась. Тогда российская авиация сбила три украинских вертолета Ми-8 с десантом и два самолета — Су-24 и Су-27. Также российские силы уничтожили два беспилотника Bayraktar TB2 и десантно-штурмовой катер ВСУ «Станислав».

Подобные безуспешные атаки на Змеиный продолжались на протяжении всего мая: Минобороны России сообщало о сбитых украинских самолетах, уничтоженном десанте и беспилотниках, а также о многочисленных перехватах ракет «Точка-У» над островом.

Неудачные попытки силового захвата острова со стороны ВСУ продолжились и в июне. Причем значимость Змеиного для Украины объясняли чисто формально: остров нужен ВСУ только для того, чтобы показать населению хоть какую-то иллюзию победы. Сам по себе остров не имеет никакого тактического значения, если в акватории остается российский Черноморский флот.

Что происходит на острове Змеиный сейчас

Днем 30 июня Министерство обороны России заявило о том, что российский гарнизон вывели с острова Змеиный в качестве «шага доброй воли». Эксперт по безопасности, член КС Росгвардии Роман Насонов подчеркнул в беседе с «360», что за четыре месяца пребывания на Змеином российское военные полностью реализовали свою основную цель — уничтожили инфраструктуру располагавшегося там ранее украинского гарнизона. Раньше Змеиный мог контролировать акваторию Черного моря, ход по Дунаю, выход по направлению Одессы.

«Там был пункт радиолокационного наблюдения морской разведки, которая весьма эффективно прикрывала целое направление. Мы его оглушили, закрыли и использовали в своих целях. То есть они все это время с этого направления ничего не получали», — объяснил он.

Все это остается под контролем российских вооруженных сил, так как обосноваться на Змеином ВСУ просто не смогут — Россия имеет абсолютное превосходство как на воде, так и в воздухе.

Западные СМИ уже пестрят заголовками о том, что «Украина выбила российские силы с острова Змеиный». Дым от ликвидированных боеприпасов и ненужной техники выдают за следы обстрелов со стороны украинской армии. Однако на деле, по словам полковника в отставке Анатолия Матвийчука, ни о какой победе ВСУ в этой ситуации речи идти не может.

Мы не полностью уходим со Змеиного — уходит только гарнизон, а Змеиный становится просто под прострел Черноморского флота, наших „Калибров“, дальнобойного оружия и Воздушно-космических сил. Мы будем контролировать остров, как и контролировали Анатолий Матвийчук.

Дипломатическое решение

При этом Запад больше не сможет обвинять Россию в том, что она якобы ответственна за продовольственный кризис и задерживает суда с зерном. Гарнизон вывели с острова для того, чтобы Европа отменила торговую блокаду Калининграда, уверен Матвийчук.

«Мы уходим со Змеиного, тем самым показываем, что не препятствуем выводу караванов с зерном. Украина в ответ должна разминировать акваторию и дать возможность торговым судам выйти. Конечно, их должен сопровождать Черноморский флот, который там базируется», — заключил Матвийчук.

С этим согласился и Роман Насонов.

Прежде всего это некая миролюбивая международная позиция, чтобы успокоить прозападную часть населения Украины и дать им возможность увести части зерновых запасов морем в сопредельные с Украиной страны Роман Насонов.

Кроме того, отвод войск позволит сохранить жизни российских солдат, так как Змеиный — вулканический остров, на котором практически нет укрытий, а потому его очень сложно оборонять. Тем не менее российские военнослужащие успешно справлялись с этой задачей с начала спецоперации.

Насонов уверен: поскольку акваторию вокруг острова по-прежнему контролирует Россия, любые попытки диверсий на Змеином будет легко пресечь силами флота, авиации или ВКС.