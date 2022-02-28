Украина три дня молчала о выживших военных с острова Змеиный. Что на самом деле произошло с пограничниками

Пограничников с острова Змеиный успели похоронить власти Украины, хотя военных никто не убивал, они были взяты в плен. Президент страны Владимир Зеленский, являясь верховным главнокомандующим, не разобрался в ситуации и пообещал наградить пограничников посмертно. Только спустя три дня Киев все-таки признал, что военнослужащие живы.

«Мужественно держали оборону»

Остров Змеиный находится в Черном море, недалеко от границы с Румынией. В минувший четверг, 24 февраля, Госпогранслужба Украины опубликовала у себя в Facebook, что остров обстреляли российские военные корабли и боевая авиация. Из-за этого, как утверждали в ведомстве, была разрушена инфраструктура на острове.

«Кроме того, связь с пограничниками, которые находятся на острове с воинами ВСУ, потеряна. По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен. <…> Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону», — добавили в ГПУ.

На следующий день, 25 февраля, советник главы МВД Антон Геращенко написал у себя в Telegram, что пограничники погибли.

«Русский корабль предлагает гарнизону острова Змеиный сдаться. <…> Дальше начался ракетно-артиллерийский удар. 13 украинских пограничников погибли. Возможно, погиб и тот смелый герой, который послал превосходящего противника, <…> как посылали запорожские казаки врагов Украины. Вечная слава героям!» — рассказал чиновник.

В соцсетях начали распространять видео, на котором виден корабль, о котором написал Геращенко, а мужчина за кадром посылает его. Фейк о том, что пограничники погибли, украинские власти никак не опровергали. А видео стали репостить в качестве примера отваги ВСУ.

Военно-морские силы Украины утверждали, что Змеиный обстреляли российский крейсер «Москва» и патрульный корабль «Василий Быков», после чего на остров совершил налет Су-24. Зеленский заявил, что 13 погибших пограничников представят к награде посмертно.

«Если нас похоронили, значит, и думали похоронить»

Однако в субботу, 26 февраля, выяснилось, что военные живы. Украинцев взяли в плен и доставили на буксире «Шахтер» в Севастополь. Причем оказалось, что речь идет не 13, а о 82 силовиках, потому что на острове находились не только пограничники, но и морские пехотинцы.

По прибытии в Севастополь на морском вокзале их встретили представители Черноморского флота, раздав им сухпайки и воду. Замкомандующего ЧФ по материально-техническому обеспечению Михаил Ясников заявил, что российские моряки с уважением отнеслись к решению украинских пограничников и для их вывода из района проведения специальной военной операции проработали безопасный коридор.

Один из находившихся на острове украинских военных заявил в интервью, что во время взятия их в плен никто не пострадал.

«Все подняли руки вверх, показали оружие. Нас построили на пирсе, положили — мы полежали, пока всех собрали, посчитали. Пару пацанов прыгнули неудачно, им оказали помощь. Так что никто никого не бил», — сказал он.

Узнав о том, что на Украине их считают умершими, военный был удивлен, отдельно он обратил внимание, что президент страны даже не знал, что на острове находится морская пехота.

«Ну если нас похоронили, значит, и думали похоронить», — сказал он.

Опрометчивые заявления

На Украине эти данные игнорировали два дня, и только 28 февраля ВМСУ объявили, что военные с острова Змеиный живы, их взяли в плен, но скоро отправят домой.

«Касательно морских пехотинцев и пограничников, которых взяли в плен на острове Змеиный. Мы очень рады узнать про то, что наши побратимы живы и с ними все хорошо», — такая запись появилась на странице ведомства в Facebook.

Представители ВМСУ пояснили, что российские военные разрушили инфраструктуру острова, поэтому связь с пограничниками и пехотинцами прервалась. Точное количество своих силовиков в ведомстве при этом так и не назвали.

Политический консультант, политтехнолог, политолог Алексей Ярошенко в эфире «360» объяснил, что сейчас среди политической элиты Украины существует очень высокий уровень стресса, с ним связаны такие необдуманные заявления о якобы погибших военных.

«И вот эти необдуманные заявления, сделанные буквально с коленки, когда не разобрались в ситуации, живы твои бойцы, не живы. Ты, как верховный главнокомандующий, отдаешь им приказы и даже не знаешь, а в каком они состоянии и где они находятся, не сдались ли, не убиты ли. Это говорит о том, что очень высокий уровень стресса среди политической верхушки Украины и они явно нервничают», — сказал Ярошенко.

По его мнению, это может быть связано с тем, что украинские власти чувствуют, что несмотря на все усилия собственной пропаганды, дела в жизни обстоят иначе. «Мирные граждане встречают российских военных, ВСУ сдаются, точнее, переходят на правильную сторону, понимая, что поддерживать преступный режим не только для себя невыгодно, но нельзя и с моральной точки зрения», — добавил он.

Ранее подобными непроверенными заявлениями отметился 27 февраля и мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил журналисту AP, что власти не планируют эвакуировать население города.

«Мы не можем этого сделать, потому что все пути заблокированы. Сейчас мы в окружении», — сказал политик.

Опровергла Кличко его же пресс-секретарь Оксана Зиновьева. «Это брехня и манипуляция», — сказала она, добавив, что мэр выпустит другое заявление.

Позже мэр Киева написал в своем Telegram, что ложное заявление распространили российские интернет-издания, но это стали распространять и украинские Telegram-каналы.