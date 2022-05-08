Минобороны РФ сообщило о сбитых у острова Змеиный украинских Су-24 и Су-27

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о том, что оперативно-тактической и армейской авиацией России около острова Змеиный были сбиты три вертолета Ми-8 с десантом и два украинских самолета — Су-24 и Су-27. Также уничтожены два БПЛА Bayraktar TB2 и десантно-штурмовой катер ВСУ «Станислав». Слова представителя ведомства привело РИА «Новости».

Кроме того, Конашенков сообщил, что российские «Искандеры» ликвидировали крупные партии вооружения и техники из США и стран Запада, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ близ железнодорожных станций Краснодар и Карловка в Харьковской области. Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника на аэродромах в Арцизе, Одессе и Вознесенске.

Сообщается о ликвидации двух пунктов управления, 21 районов сосредоточения личного состава, двух складов боеприпасов и артиллерийской батареи на огневых позициях.

С начала проведения специальной операции на Украине российскими войсками было уничтожено 154 самолета, 115 вертолетов, 764 БПЛА, 296 ЗРК, 2902 танка и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня ВСУ.

Ранее Минобороны РФ заявило о нанесении удара по складу боеприпасов ВСУ в районе Новоалександровки.