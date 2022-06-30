Вооруженные силы России в качестве шага доброй воли вывели гарнизон с острова Змеиный на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы РФ завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Таким образом Россия хочет показать, что не мешает усилиям ООН организовать вывоз сельхозпродукции с Украины. Также в ведомстве подчеркнули, что РФ не даст украинским властям возможность спекулировать на этой теме.

В министерстве добавили, что теперь слово за Украиной. Ведь она до сих пор не разминировала побережье Черного моря, в том числе припортовые акватории.

Ранее 30 июня стало известно, что первое торговое судно с зерном вышло из порта Бердянска. Работа порта возобновилась после нескольких месяцев простоя.