Появились кадры с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный

Украинские войска с 7 по 9 мая предприняли несколько неудачных попыток штурма острова Змеиный, которые закончились полной неудачей. Как сообщил телеканал «Звезда», приказ о наступлении дал президент Украины Владимир Зеленский, не принявший во внимание протест Генерального штаба ВСУ.

Для атаки Змеиного привлекли подразделения спецназа главного управления разведки украинских войск. К острову они прибыли на трех бронированных военных катерах. Выйти на берег успели только 24 украинских бойца. Воздушно-космические силы России ударами ракет потопили украинские корабли, отрезав пути к отступлению.

В ходе боя российские военнослужащие уничтожили всех украинских боевиков. Видео с телами погибших спецназовцев ВСУ опубликовал телеканал «Звезда».

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков назвал операцию украинских войск бессмысленной. Общие потери ВСУ составили более 50 человек.

Он отметил, что Украина в ходе атаки потеряла три бомбардировщика Су-24, один истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантниками на борту, один вертолет поддержки Ми-24.

«Еще шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 уничтожили на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области», — перечислил Конашенков.