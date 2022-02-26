Украина «похоронила» военных с острова Змеиный, но они сдались и сложили оружие

Более 80 украинских силовиков, сдавшихся и сложивших оружие на острове Змеиный, доставили на буксире «Шахтер» в Севастополь. Украинские СМИ ранее писали, что рота военных якобы приняла бой и погибла. Но на видео разоблачили фейк и показали, что все они живы и скоро вернутся домой, передал РЕН ТВ.

В Севастополь на буксире привезли 82 украинских силовика с острова Змеиный. Они добровольно сложили оружие и решили вернуться к своим семьям. Всем сдавшимся военным ВСУ по прибытии в Севастополь на Морском вокзале встретили представители Черноморского флота, которые раздали им бутилированную воду и сухпайки.

Украинских военных разместили в комфортабельные автобусы. Они пройдут необходимые юридические процедуры, а после этого их отправят домой.

Замкомандующего Черноморского флота по материально-техническому обеспечению Михаил Ясников сообщил, что моряки ЧФ с уважением отнеслись к решению украинских пограничников, для их вывода из района проведения специальной военной операции проработали безопасный коридор, передало РИА «Новости Крым».

Власти Украины ранее распространяли фейк о том, что все военнослужащие ВСУ, державшие оборону на острове Змеиный, якобы погибли. А украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что все они посмертно будут удостоены геройских званий.

Россия 24 февраля после обращения руководителей народных республик Донбасса с просьбой о защите от украинской агрессии и геноцида населения начала проводить специальную военную операцию по демилитаризации Украины, направленную на обеспечение безопасности мирных жителей ДНР и ЛНР.