Несмотря на небольшую площадь, остров Змеиный очень важен для хода российской спецоперации на Украине. Он дает возможность контролировать побережье Одесской области. Об этом «360» заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

Важность острова Змеиный

Он (официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков — прим. ред.), сказав о том, что был подбит еще один украинский самолет в районе острова Змеиный, подчеркнул тем самым, что Украина не перестает надеяться взять под контроль этот остров.

Чем он важен? Несмотря на малый объем, 0,2–0,3 гектара площади, с территории острова легко контролировать южное побережье Одесской области. Именно поэтому мы и удерживаем остров — чтобы владеть ситуацией. Там негде размещать силы, наступление начнется, возможно, после сильных артподготовок — это или высадка десанта, или заход с Херсонской области. Пусть думают в Генштабе, они знают, что делают.

Судьба Херсонской области

Что касается обстрелов и поражения объектов в Харьков области. На мой взгляд, идет просто сдерживание группировки ВСУ под Харьковом. Чтобы они не смогли оказать поддержку своим войскам в Донбассе.

После уничтожения основной группировки на Донбассе, думаю, российская армия будет брать под контроль и город Херсон, и Херсонскую область.

Мы сейчас наблюдаем интересные процессы — о возможном признании тех или иных республик самостоятельными, отделятся ли они от Украины, не отделятся. Уже очевидно, что они будут провозглашать независимость

Если говорить о Херсонской области, то вопрос, скорее всего, будет решен на ближайшем референдуме. Глава временной администрации Херсонской области уже заявил, что будет референдум о присоединении Херсонской области к РФ.

Что будет дальше?

Говорить о том, сколько еще осталось систем залпового огня у Украины, сложно. Мы видим, что постоянно идет отработка, перехват ракетных ударов, снарядов «Смерч», других снарядов залпового огня.

Опять же, мы регулярно слышим в отчетах Минобороны о том, что идет уничтожение именно пусковых установок — вот это самое важное. И сейчас было доложено, что были уничтожены три пусковые установки. Немаловажно, что было 103 зоны поражения со стороны ВКС России именно с живой силы, несколько сотен зон поражения в Харьковской области, на территории Донбасса.

Подтверждаются выводы о том, что идет сближение вооруженных сил наземных, идет сильная арт-подготовка, зачистка. И, как я ранее говорил, я думаю, что в ближайшее время будет мощное наступление, взятие в котел оставшихся украинских сил в Донбассе. Специальная военная операция будет продвигаться в другие регионы. Дальше будет уничтожение группировок ВСУ в Одесской области, в районе Днепра, Кривого Рога.