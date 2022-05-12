Три «Точки-У» перехватили над островом Змеиный

Украина попыталась обстрелять остров Змеиный «Точками-У». Российские силы перехватили над ним три украинские баллистические ракеты и сбили беспилотный летательный аппарат.

Средства ПВО в течение дня лишили Украину еще пяти БПЛА, сообщило Минобороны РФ на брифинге. Их уничтожили недалеко от Глубокого и Липцов в Харьковской области и Александровки и Донецка.

В районе Полевое Донецкой Народной Республики нейтрализовали 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч».

Всего с начала спецоперации России в Донбассе украинские военные потеряли 827 беспилотников, 164 самолета, 125 вертолетов, 304 ЗРК, 3022 танка и другие бронированные машины, 366 установок РСЗО, 1479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2832 единицы специальной военной автомобильной техники.